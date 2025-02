Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de la Rambla Nova han presentat un nou escrit a l’Ajuntament on manifesten la seva insatisfacció amb relació a la gestió del projecte de pacificació de la primera coca del carrer i la seva futura conversió en una zona per a vianants. En aquest cas, el document ha estat impulsat pels residents dels carrers Girona, Roger de Llúria i el Balcó del Mediterrani i ha recollit unes 150 signatures.

En aquest els veïns demanden «conèixer amb detall com serà el projecte» i sol·liciten reunir-se amb el consistori en els pròxims 15 dies per ser «informats de les seves característiques i abast». El grup també demana la finalització de la prova pilot i restablir el trànsit «mentre se’n valora el resultat i es consensua el projecte amb els afectats».

Aquest escrit se suma al presentat el passat dilluns 27 de gener, on 230 veïns signaven per aquestes mateixes demandes i exposaven les seves preocupacions respecte a aquest mateix projecte. «Són diferents escrits, però són perfectament compatibles. És una clara demostració del malestar que ha generat aquesta prova pilot que, per cert, hauria d’haver finalitzat el 7 de gener», explica una de les signants del nou document a Diari Més.

A més, assegura que molts veïns també han presentat textos amb les mateixes peticions. Cap d’elles, però, ha rebut resposta. «L’únic que demanem és comunicació i que l’Ajuntament vetlli pels veïns, crec que no és res extraordinari», etziba la veïna.

D’aquesta manera, els residents afirmen que «no es quedaran de braços plegats» i que en cas de no ser escoltats no descarten «sortir al carrer». «Estem disposats a tot, fins i tot a acudir a la via legal», afirma. De fet, fonts veïnals pertanyents al primer grup asseguren que estan considerant acudir al síndic de greuges. «El que queda clar és que cap resident vol que casa nostra es converteixi en la nova Plaça de la Font. El que aconseguiran amb això és desvirtuar i desnaturalitzar la zona, sense tenir en compte que també hi ha persones que hi vivim», lamenta.

Els veïns, «cremats»

El tall de circulació, que va implementar el 29 de novembre amb l’inici de la prova pilot, és una de les majors preocupacions dels veïns, que critiquen la manca d’accés en vehicle als seus domicilis. «No s’ha tingut cap mena de consideració per la gent gran ni les persones amb mobilitat reduïda. A més, moltes persones se senten insegures havent de caminar de nit fins a casa seva» denuncia la signant. «Fa mesos que esperem la reunió que l’Ajuntament ens va prometre, i amb cada dia que passa el nostre malestar creix», conclou.