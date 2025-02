Liciten la rehabilitació de la Muralla a la Baixada del Roser set anys després del previst

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de restauració i rehabilitació del tram de la muralla de Tarragona, a l’altura de la Baixada del Roser, estan més a prop després d’uns set anys d’espera. L’Institut Català del Sòl ha licitat els treballs, que tindran un termini d’execució de vuit mesos. L’import de licitació ascendeix a més de 210.000 euros, més IVA. Els treballs es pagaran a mitges entre l’Ajuntament i la Generalitat.

Aquestes obres ja es contemplaven en un conveni signat entre l’òrgan autonòmic i el consistori l’any 2018. Els tràmits burocràtics i la falta de pressupostos a la Generalitat han fet que els anys hagin anat passant i que els treballs es quedessin en un calaix, fins aquest febrer.

«Estem molt contents, que tot i que ha estat un llarg camí, enguany podrem engegar aquests treballs. Per part de l’Incasòl s’ha optat per iniciar els tràmits aquest 2025 amb el finançament al 50% per part de cada administració, fet que també ens dona a entendre la bona entesa entre administracions i la voluntat que aquest any sigui l’any de Tàrraco i la recuperació de gran part del seu patrimoni», explica Nacho García, conseller de Patrimoni.

Aquesta inversió es destinarà a una VI fase de restauració de la muralla en el tram de la Baixada del Roser, que consistirà en l’execució de l’adaptació i complementació de la IV i la V fase. «El patrimoni tarragoní és una prioritat per aquest Govern, i per això es duen a terme aquestes actuacions a la muralla. Aquesta nova fase de restauració és una molt bona notícia», expressa la Delegada del Govern a Tarragona, Lucía López.

La inversió total d’obra i costos de gestió serà de 302.612,36 euros (IVA inclòs), dels quals 160.355,18 euros els haurà d’aportar l’INCASÒL, i els 142.257,18 euros restants l’Ajuntament de Tarragona.

Garantir l’estabilitat

La intervenció tracta, per un cantó, de garantir l’estabilitat estructural tant dels elements constructius històrics com d’aquells que, després de les diferents actuacions realitzades han servit per a formalitzar el nivell del pas de ronda. Per l’altre, es persegueix una adequació d’aquest pas elevat perquè resulti apte per l’accés públic, com a part del recorregut de visita que condueix a la part superior del Fortí Negre, segons s’explica al projecte.

La proposta segueix les indicacions del Pla director per a la restauració de la muralla, que l’any 2016 va aprovar l’Ajuntament de Tarragona i la Comissió Territorial de Patrimoni de la Generalitat. La superfície construïda total de la muralla que quedarà afectada pels treballs serà de 263 metres quadrats.