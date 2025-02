Les inscripcions a les activitats dels Centres Cívics superen el miler en menys de 24 hores

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona ha obert aquesta setmana el període d’inscripcions per a les més de 200 activitats de la nova programació Hivern -Primavera i, en menys de 24 hores, més d'un miler de persones ja s'havien apuntat a diferents de les propostes que s'ofereixen. És la primera vegada que en el primer dia d'obertura, el nombre d'inscripcions de la ciutadania ascendeix a aquesta xifra, marcant un rècord històric. De fet, aquest dimecres, el nombre d'inscripcions formalitzades és de 1.238 i 313 més resten en llista d'espera.

La programació, que abasta àmpliament els programes d’animació sociocultural i d’oci i lleure educatiu, ofereix un total de 202 activitats, 119 de les quals són gratuïtes; i les inscripcions continuaran obertes al web de la Xarxa de Centres Cívics fins al 28 de febrer. Les activitats, que es duran a terme als cinc centres cívics de la ciutat, començaran el pròxim 10 de febrer i s'allargaran fins al 26 de juny.

Gran demanda per les activitats més populars

Les primeres places a esgotar-se han estat les activitats que consisteixen en sortides i rutes pel territori. Altres propostes, com els espectacles del cicle Escenari Viu, mantenen la popularitat d’edicions anteriors i van augmentant les seves inscripcions de forma exponencial. Tot i el gran volum d'inscripcions fetes fins al moment, encara hi ha places disponibles tant en aquestes dues activitats com en la resta de propostes i cursos culturals, educatius, esportius i gastronòmics adreçades a tots els públics.

Al mateix web de la Xarxa de Centres Cívics i dins de la mateixa programació, es poden trobar activitats que no necessiten inscripció prèvia, com ara les exposicions itinerants que circularan pels centres cívics o les sessions del cicle Crispetes al Centre Cívic Bonavista, que compten amb entrada lliure fins a esgotar aforament.

Més de 6.500 places

Aquest any l’oferta s’ha ampliat fins a arribar a un total de 6.533 places, més del doble que en edicions anteriors. De fet, el nombre d'activitats que s'ofereixen també s'ha gairebé duplicat en comparació en anys anteriors.

Un dels punts forts de la programació d'aquest Hivern - Primavera és la transversalitat, ja que la gran majoria d'activitats compten amb la col·laboració de nombroses àrees municipals i entitats i institucions de la ciutat.

El programa contempla un descompte del 50% (no acumulable) en totes les activitats per la ciutadania en atur o pensionista, membres d’una família monoparental o nombrosa, voluntària en actiu, refugiada o amb diversitat funcional i discapacitat a partir del 33%. Aquest descompte també s’aplica a qui tingui el carnet Tarragona Jove o la targeta Kesse. Addicionalment, les persones sòcies del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona (PMET) compten amb un 25% de descompte.