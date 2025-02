L’art contemporani t’interpel·la

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Quin paper han de jugar els museus, centres d’art i institucions culturals a l’hora de dialogar, no només amb els mateixos artistes, sinó també amb el que passa fora dels seus edificis?

Aquest és el punt de partida de l’exposició Col·lapsar Millor, de l’artista visual reusenc Quim Packard, que s’inaugurarà el pròxim 7 de febrer al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) i que forma part de la nova programació que es va presentar ahir dimarts. «Apostem novament per propostes multidisciplinàries confeccionades a partir d’una gran diversitat de llenguatges artístics i narratius», explicava Noemí Llauradó.

«Refermen el MAMT com un equipament cultural referent a Catalunya en art modern, tant pel que fa a l’exposició, producció i difusió de l’obra d’artistes consolidats i reconeguts, com de creadores i creadors emergents, generant d’aquesta manera un ecosistema cultural molt potent», assegurava també la presidenta de la Diputació.

En la nova programació, detallava Llauradó, hi ha una clara aposta per artistes del territori i artistes dones: «Tenim un deute amb elles i volem treballar tant exposant els seus treballs com adquirint obres per al nostre fons». És precisament una dona, l’artista multidisciplinària Mariaelena Roqué, qui ha encetat la programació d’aquest any.

El passat 24 de gener es va inaugurar Silenci despullat. Una dona una, que repassa la trajectòria d’aquesta escenògrafa, performer i creadora audiovisual catalano-veneçolana. La seva obra s’exposa en les sales de l’exposició permanent, establint d’aquesta manera un interessant diàleg amb les obres que formen part del fons del MNAT.

A l’abril arribarà l’exposició SIEPS. Sàpigues i Entenguis Produccions, a cura de Marc Navarro, que repassa la producció i la història d’aquest grup d’art postal format a Reus l’any 1981; mentre que al juliol s’inaugurarà la mostra de les obres finalistes i guanyadores de la Biennal d’Art 2025.

«Aquest és un projecte que parla del territori, però que també ens serveix per construir un relat sobre els mecanismes que expliquen el que està passant amb l’art contemporani», explicava Manel Margalef, director del MAMT. Altres cites per a aquesta temporada són el Cicle de performances i processos performatius.

El rostre de Medusa a l’escut d’Atenea, un cicle de performances que es presentaran a diversos espais de Tarragona amb motiu dels 25 anys de Tarragona Patrimoni de la Humanitat; la presentació d’un treball d’Itziar Okariz en el marc del Cicle Dret a rèplica o la col·laboració amb el festival SCAN Tarragona, per la qual el MAMT presentarà una nova edició del Photobooks a partir d’una col·lecció de llibres d’artista comissariada per Moritz Neumüller.