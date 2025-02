La jornada Girls' Day de la URV vol fomentar la vocació científica femenina

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop d’un centenar d’alumnes dels instituts de la demarcació de Tarragona han participat en la quinzena edició de la jornada Girl’s Day, organitzada per la Universitat Rovira i Virgili (URV) per fomentar les vocacions científiques entre les joves. L’objectiu de la iniciativa és trencar amb la percepció que les noies no són bones amb les ciències i revertir que encara siguin poques les que opten per estudiar carreres d’enginyeria.

A la URV, només el 10% de les estudiants matriculades en aquests estudis són dones. «La universitat ja és massa tard, la feina s'ha de fer molt abans perquè a partir dels sis anys ja comencen a pensar que són menys intel·ligents que els nois», ha indicat la directora de la Unitat d’Igualtat de la URV, Cilia Willem.

Les escoles tècniques superiors d’Enginyeria i Enginyeria Química (ETSE i ETSEQ) i la Unitat d’Igualtat de la URV han organitzat aquest dimecres una nova jornada per promoure les enginyeries entre les noies de tercer d’ESO de tretze centres educatius de la demarcació. La iniciativa s’emmarca en la commemoració de l’11-F, el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència. Aquest matí, totes elles han participat en diversos tallers, entre ells, un de realitat virtual, i també han trepitjat el laboratori per saber com és un dia en aquest espai. «Aquestes activitats estan molt bé, ja que moltes noies s’animen a fer enginyeria», ha afirmat l'Iris Martínez, una alumna de l’Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils, que ha participat en la jornada.

Tot i que les xifres de joves que opten per carreres de l’àmbit científic encara és menor, Willem ha assegurat que cada cop hi ha més conscienciació: «Cada vegada, hi ha més noies que entenen que no han de ser brillants per ser bones científiques i s’apropen a aquestes carreres». La directora de la Unitat d’Igualtat de la URV considera que queda camí per recórrer per tal de revertir que tan sols el 27% de les joves optin per aquests tipus d’estudis. «Aquesta estadística estatal del 27-28% està vinculada a les ciències en general, en enginyeria i arquitectura es redueix al 10%, no només aquí, sinó en totes les universitats», ha afegit.

Segons Willem, el problema és que en aquests estudis hi ha la percepció que les matemàtiques són importants. «És un problema molt més ample, de caràcter cultural i de la societat, que fa que les nenes pensin que no són bones en matemàtiques. Això, per descomptat, no correspon amb la realitat, però hi ha aquesta percepció», ha lamentat. Per contra, les carreres de l’àmbit social, com les d’educació, les xifres són totalment a la inversa. «Fet que apunta clarament a aquest problema cultural, que fa creure que els nois no són aptes per cuidar, per educar, per treballar amb persones en risc d'exclusió, i aquestes tasques s'atribueixen molt més a les dones», ha asseverat.

Percepció als sis anys

Willem cita un estudi nord-americà que indica que les nenes comencen a pensar que són «menys intel·ligents» que els nens a partir dels sis anys. Per això, considera que s’han de despertar les vocacions científiques a partir d’aquesta edat. «Pensen que les matemàtiques són per als nois, que els genis són ells, encara que, irònicament, els nens no pensen això i, a més, treuen pitjors notes», ha subratllat.

«La feina -de promoure les ciències entre les nenes- s'ha de fer quan comencen a ser conscients de la seva identitat de gènere, que és més o menys quan tenen sis anys. Aleshores, entenen que la societat els està dient que no tenen una ment analítica, que no són bones en matemàtiques», ha asseverat.

«No sentir-se sola»

Un altre dels objectius de la jornada Girl’s Day és oferir un espai on parlar de temes relacionats amb les ciències i que les noies no se sentin soles en un entorn marcadament masculí. La responsable de difusió i comunicació de l’ETSE i ETSEQ, Maria Àngels Moncusí, ha explicat que moltes d’elles no tenen amb qui compartir els seus interessos i ha assenyalat que cal crear un entorn per contribuir que hi hagi més dones en el món científic. «A moltes noies els fa por anar a un lloc on et diuen que no tindràs amigues, a vegades, es troben que tot el seu entorn no els agrada l'enginyeria, llavors com parles d'enginyeria amb unes noies que no els agrada?», s’ha preguntat.

Per aquesta raó, ha insistit en la necessitat de crear espais i un entorn perquè les noies se sentin acceptades: «Hem de dir-los veniu que hi ha noies i hem de fer-les visibles». «No m’agrada molt que no hi hagi noies estudiant enginyeries, per això, vull insistir a estudiar una carrera de ciències i vull convidar a altres noies que també ho facin», ha clamat la Maria Mensa, una altra alumna de l’Institut de Ramon Berenguer IV, que també ha participat en la jornada.