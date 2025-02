Els veïns de la Móra porten al Parlament les seves demandes per fer front als efectes de la DANA

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cop aconseguit el compromís de l’Ajuntament de Tarragona, els veïns de la Móra busquen també la implicació de la Generalitat de Catalunya per fer front als efectes de la DANA a la urbanització de Llevant i evitar inundacions futures. Per aquest motiu, una petita representació del barri viatjarà avui fins al Parlament, on exposaran les seves demandes durant la sessió ordinària de la comissió de Transició Ecològica.

«Ens volem fer sentir», explica Albert Franquès, president de l’Associació de Veïns La Móra-Tamarit, qui reclama «la implicació de totes les administracions» per a pal·liar les conseqüències que va patir el barri arran de les inundacions del passat 4 de novembre.

La DANA va afectar més de 150 habitatges, així com diferents negocis de la zona. La reparació de les cases i els locals han suposat una despesa molt elevada per a residents i comerciants. En alguns casos extrems, han hagut de desemborsar «fins als 80.000 euros».

«Anem al Parlament per a exposar quina és la nostra situació», afirma Franquès, qui apunta que faran les mateixes peticions que van traslladar a l’Ajuntament el passat mes de gener. L’entitat veïnal va presentar una moció al ple municipal, que va ser aprovada per unanimitat.

Tal com van exigir en el seu escrit, els veïns de la Móra tornaran a demanar, en aquest cas al Parlament, que la Generalitat sol·liciti a l’Estat la declaració de la Móra com a zona catastròfica, una mesura que els permetria «accedir a ajudes directes per a famílies i empreses afectades» i també «mobilitzar recursos per a la rehabilitació d’infraestructures públiques».

L’entitat veïnal també remarcarà la necessitat de fer «estudis d’inundabilitat» per a evitar nous episodis com el que es van viure a la urbanització per culpa de la DANA. Franquès detalla que «hi ha molts carrers i camins amb desperfectes que s’han d’arreglar». En aquest sentit, destaca que l’asfalt del carrer Baix Camp i del passeig de la Móra està «destrossat» i és necessari intervenir-hi. A més, apunta que «encara hi ha veïns eixugant les seves cases i intentant tornar a la normalitat».

Els residents de la urbanització de Llevant compareixeran davant la comissió de Transició Ecològica avui, dia en què es debatrà i votarà la proposta de resolució del grup parlamentari de Junts per Catalunya sobre els efectes de la DANA a la Móra, així com les esmenes presentades per la resta de partits. En el seu text, la formació sobiranista inclou moltes de les demandes de l’associació de veïns, com «declarar la Móra com a zona catastròfica».

Els juntaires també proposen accelerar les accions incloses en el conveni signat entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Ajuntament de Tarragona i l’associació ambiental La Sínia, signat l’abril de 2023, considerades clau per identificar les causes de les inundacions i proposar-ne solucions immediates. A més, insten a participar de la comissió tècnica interadministrativa que s’ha compromès a impulsar el consistori tarragoní a petició dels veïns, on també hi seria present l’Estat espanyol.

També demanen al Govern català que es concreti el calendari d’execució dels treballs de l’ACA anunciats al novembre, «referents a la construcció d’un tanc antidesbordament del sistema de sanejament unitari (anti-DSU) i la redimensió de l’estació de bombament».