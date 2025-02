Comencen les jornades de portes obertes als centres educatius de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut Municipal d’Educació de Tarragona ha anunciat l’inici de les jornades de portes obertes als centres educatius del municipi amb l'objectiu de preparar la preinscripció per al curs 2025-2026 en els nivells d'educació infantil (segon cicle), educació primària i educació secundària obligatòria. Aquestes jornades ofereixen una oportunitat única per a les famílies de conèixer de prop els centres escolars de la ciutat.

Les portes obertes tindran lloc abans de la preinscripció escolar per al curs 2025-2026, prevista del 12 al 26 de març per a l’alumnat de segon cicle i educació primària i, del 14 al 26 de març, per als estudiants d’ESO. Les famílies podran visitar una àmplia gamma de centres educatius de Tarragona.

D’altra banda, tota la informació relativa a les portes obertes i les novetats sobre la normativa educativa es pot consultar al web de l'Oficina Municipal d'Escolarització. I, a més, l'Oficina Municipal d'Escolarització de Tarragona, situada a l'Institut Municipal d'Educació (Av. Ramón y Cajal, 70), ofereix també assessorament tècnic especialitzat i informació sobre el procés de preinscripció per al curs 2025-2026.

Per a més informació, les famílies poden contactar directament al telèfon 977 211 119 o al correu ome@tarragona.cat.