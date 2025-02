El carril bici de Pere Martell desapareixerà abans de l'estiu, 4 anys després de la seva creació

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona eliminarà definitivament el carril bici del carrer Pere Martell, gairebé quatre anys després de la seva creació. Es tracta d’una decisió «consensuada» amb els veïns de la zona, segons explica el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, que la setmana passada es va reunir amb les representants de la plataforma Treballem Pere Martell. La previsió és que el canvi es dugui a terme «de cara a la primavera», quan es puguin «activar» les reserves de crèdit per a finançar les obres.

Durant la trobada, també es va acordar la recuperació del tercer carril de circulació per als vehicles, el qual havia desaparegut amb la construcció del vial per a bicicletes. El consistori va posar sobre la taula l’opció d’ampliar les voreres, però, aquesta alternativa s’ha acabat descartant a curt termini: «No es podria fer amb immediatesa, ja que seria lent». Tot això, García Latorre remarca que «es podria dur a terme en un futur».

El tercer tinent d’alcalde assenyala quins han estat els principals motius pels quals el govern municipal ha decidit eliminar el carril bici. L’edil argumenta que la «infrautilització» del vial, juntament amb les queixes veïnals, han estat aspectes claus per a prendre la decisió. D’altra banda, apuntava les dificultats que suposava per als autobusos municipals de l’EMT, els quals es troben amb problemes d’«espai» en aquest carrer que compta amb diverses parades.

És habitual veure-hi cotxes i camions aparcats en doble fila, sobretot en les hores punta, fet que dificulta la mobilitat dels vehicles i, en especial, dels autocars. Per últim, el conseller d’Urbanisme assegura que, després d’haver descartat la fase 2 del carril bici de Pere Martell, «no té sentit» mantenir el tram actual entre la plaça Imperial Tàrraco i l’avinguda Ramón y Cajal. Cal recordar que aquest va ser un projecte impulsat per l’anterior govern, liderat per Pau Ricomà (ERC), i la voluntat era que el vial arribés fins al Serrallo.

Finalment, no serà així i es tornarà al punt de partida. La calçada tornarà a tenir tres carrils de circulació i l’espai que, fins ara, estava reservat per a les bicicletes tornarà a convertir-se en una filera d’aparcament. El govern municipal ha plantejat als veïns l’opció de col·locar plataformes ocupant places d’estacionament per col·locar les terrasses dels bars allà. D’aquesta forma, es guanyarà espai per a les voreres per a la gent que va caminant.

Un vial «problemàtic»

El carril bici es va acabar de construir el juny del 2021. «En aquell moment, hi havia disparitat d’opinions», recorda Esther Fernández, una de les impulsores de la plataforma Treballem per Pere Martell, qui celebra que s’hagi decidit suprimir un vial que ha estat «problemàtic» per a «comerços i veïns». En aquest sentit, destaca el «perill» que suposava, sobretot en les entrades i sortides dels pàrquings privats. «No s’ha hagut de lamentar cap incident greu, però podria haver passat en qualsevol moment per la poca visibilitat», detallava.

A més, apunta que aquest carrer és «una de les principals artèries i entrades de la ciutat» i, per això, «hi ha de prevaldre la fluïdesa en la circulació». «Entenem que hem d’anar cap a una ciutat sostenible, però hem vist que el carril bici no ha funcionat a Pere Martell», argumentava Fernández. De fet, el passat mes d’octubre, la plataforma veïnal va presentar gairebé 400 firmes a l’Ajuntament per a reclamar la seva eliminació.