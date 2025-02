Tarragona inicia el procés per a revocar la concessió del trenet turístic

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa que gestiona el trenet turístic —RJ Autocares— deu gairebé 900.000 euros a l’Ajuntament de Tarragona per l’explotació del servei durant el 2022 i 2023. La companyia tampoc ha pagat els 450.100 euros corresponents al cànon del 2024, tot i que encara es troba dins del termini legal per fer-ho.

Fins ara, segons expliquen fonts municipals, només han abonat 105.000 euros. Donada aquesta situació d’impagaments, el consistori ha elaborat un informe per a començar el procés de revocació de la concessió, que haurà de ser aprovat pel consell plenari.

La gestió del trenet es va adjudicar a RJ Autocares el setembre del 2020 per un termini de 10 anys i per un cànon anual de 450.000 euros, que va ser l’import proposat per la mateixa empresa i que li va servir per guanyar la licitació del contracte. La concessió es va formalitzar el 31 de maig del 2021 i estava previst que la companyia iniciés la seva activitat l’estiu d’aquell any. Finalment, però, va començar a operar l’11 d’abril del 2022.

Pocs dies abans, l’adjudicatària va presentar un escrit on sol·licitava al consistori una adequació del cànon a pagar «per circumstàncies sobrevingudes i extraordinàries». En l’escrit, al·legava que, a causa de la pandèmia per la covid i l’esclat de la guerra d’Ucraïna, l’arribada de turistes a la ciutat va baixar i el trenet va patir-ne les conseqüències. Per aquest motiu, van demanar abaixar l’import a pagar de 400.000 a 60.000 euros anuals.

El departament de Pressupostos i Comptabilitat de l’Ajuntament va rebutjar aquesta petició el gener del 2024. També ho va fer el Cap de gestió de Patrimoni, amb l’aval del Secretari General, el passat mes de setembre. RJ Autocares va presentar al·legacions a la decisió municipal i va reiterar la seva demanda de rebaixar el cànon, però el seu recurs va ser desestimat el 15 de novembre per acord del consell plenari.

Igualment, es va instar el departament de Taxes i Preus a liquidar els cànons corresponents als dos primers anys de la concessió. Segons afirma el consistori, l’empresa només ha pagat 45.000 euros dels 337.575 euros que se li reclamen pel 2022 i 60.000 dels 450.100 euros corresponents al 2023.

Una nova licitació

L’Ajuntament ha decidit revocar el contracte tres anys després que la concessionària assumís el contracte, que tenia una vigència de deu anys. Per tant, el consistori preveu fer una nova licitació per a adjudicar l’explotació del trenet turístic.

Això sí, el procés es podria allargar més del compte, ja que RJ Autocares pot portar l’Ajuntament als tribunals. Des del consistori tarragoní, informaven ahir que «llevat d’error o omissió, a hores d’ara no consta a l’Assessoria Jurídica cap demanda al respecte».