El Museu d'Art Modern de Tarragona programa una desena de propostes per al 2025

El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha programat una desena de propostes per aquest any 2025. En destaca 'Silenci despullat. Una dona una', de Mariaelena Roqué, que repassa la trajectòria i l'univers de l'autora en una mostra que dialoga amb totes les peces del museu.

Un altre dels grans protagonistes serà Quim Packard amb 'Col·lapsar millor', on a través del dibuix d'estètica còmic i 'underground' plasma la investigació que ha fet sobre com funcionen els museus i institucions culturals i en fa una crítica.

Així mateix, enguany també hi haurà una nova edició de la Biennal d'art i una exposició al voltant del grup d'art postal reusenc dels anys 80 SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions).

Una de les peces de l'exposició 'Silenci despullat. Una dona una', de Mariaelena Roqué, al MAMTACN

L'exposició de Mariaelena Roqué es podrà veure fins el 22 de juny, i combina escenografia, cinema, interpretació, coreografia, performances, escultura, pintura, fotografia, dansa, música o disseny de vestuari. «Hi ha un rastre, una sèrie de carcasses. S'ha de visibilitzar com cadascuna de les accions fetes durant la vida artística, que es nodreix de la real, han anat generant petjada, i he anat deixant anar carcasses de mi mateixa i d'altres amb els quals he treballat», ha destacat l'artista tarragonina. Per la seva banda, la mostra de Quim Packard s'estrena aquest divendres 7 de febrer i estarà exposada fins el 30 de març.

La seguirà la retrospectiva del SIEP -del 4 d'abril al 22 de juny-. Manel Margalef, director del MAMT, ha comentat que el grup va néixer com a resposta a les polítiques institucionals de potenciació de certs artistes i que, des de l'anonimat, enviaven a través del correu postal les seves obres a persones i institucions del món de la cultura. «Volien generar una política repulsiva, connectada amb el que passava a Nova York amb Andy Warhol», ha detallat.

Per altra banda, aquest 2025 se celebrarà una nova edició de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona, que vol potenciar els artistes i el talent de la demarcació. S'hi exposaran les obres finalistes i guanyadores entre el 5 de juliol i el 30 de novembre.

L'equipament també vol commemorar els 25 anys de Tarragona com a ciutat Patrimoni de la Humanitat amb un cicle de performances i processos performatius, titulat 'El rostre de Medusa a l'escut d'Atenea'. Així, el 31 de maig es duran a terme un seguit d'accions en diversos espais patrimonials, públics o artístics de la ciutat.

Finalment, es repetirà la col·laboració entre el MAMT i el Festival Internacional de Fotografia SCAN de Tarragona -de l'11 d'octubre a l'11 de gener de 2026-, el servei pedagògic del museu mostrarà el seu treball del 13 de desembre a l'11 de gener de 2026; i entre el 27 de juny i el 5 d'octubre hi haurà una exposició d'Itziar Okariz dins del cicle 'Dret a rèplica'.