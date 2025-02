L’Ajuntament de Tarragona utilitzarà intel·ligència artificial per a detectar residus al carrer

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona avança en la inclusió de la intel·ligència artificial per al seu funcionament en el dia a dia. El consistori ha aprovat una nova Ordenança d’Administració Digital i s’ha marcat un full de ruta per a aprofitar aquesta tecnologia en diferents departaments com Neteja i Serveis Socials.

«Entenem que és una eina que ha arribat per quedar-se i que ens pot ajudar molt», explica Pep Budí, cap de servei de Tecnologies de la Informació de l’Ajuntament. El consistori també ha creat un registre d’algoritmes que està obert a la ciutadania. «Portem temps analitzant com poder adoptar la tecnologia en cada àmbit funcional. Estem fent els primers passos perquè tothom sàpiga el marc de joc», indica Budí.

De moment, l’Ajuntament té entre mans tres projectes que s’aplicaran en diferents departaments. «Estem impulsant projectes pilot en alguns àmbits de la gestió pública i la producció administrativa, que ens permeten explorar aplicacions innovadores, avaluar-ne l’impacte i desenvolupar una metodologia eficaç per al seu posterior desplegament i escalabilitat que permeti un major nivell d’automatització i de suport en la producció administrativa i l’operació de serveis públics, així com ajuda a la presa de decisions, en benefici de la ciutadania», explica Isabel Mascaró, consellera de Serveis Interns i Tecnologia.

L’eina també ajudarà departaments com el de Contractació. «Permet un estalvi de temps. Et pot fer un primer cribratge llegint una oferta de 200 pàgines. Ara bé, sempre, al final del procés, hi ha d’haver una persona supervisant el resultat. No es tracta de creure tot el que digui», exposa Budí.

Un algoritme detecta la veu dels consellers i transcriu els plens

«Una feina que abans es feia en una setmana, ara la tens en un dia». Així explica Budí el canvi que ha suposat la incorporació d’un algoritme que transcriu els plens de l’Ajuntament. «Els vam fer llegir unes frases a cada conseller perquè l’algoritme entrenés i els detectés la veu», afegeix Budí.



D’aquesta forma, la feina de la Secretaria General es pot agilitzar molt més i penjar les actes dels plenaris abans a la seu electrònica de l’Ajuntament. «La IA sap detectar en quin minut parla cadascú. Després tot es revisa, però és un sistema molt àgil», indica Budí. Aquest sistema de transcripció ja està en producció després del període de prova.



A l’abril es podrà demanar cita prèvia a l’OMAC amb IA

Un dels projectes amb intel·ligència artificial que estan a punt de sortir a la llum és un servei d’assistència per a demanar cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC). «No serà amb un xatbox, sinó que es farà via conversa. Els ciutadans podran dir quan volen la cita i la intel·ligència artificial els hi buscarà l’hora i la disponibilitat del servei», explica Budí.



Així, ja no farà falta que els tarragonins busquin manualment al portal web els dies i hores que hi ha lliures per a fer tràmits. «És un programa pilot que farà un pas més, perquè la tecnologia no només informa sinó que també actua», diu Budí. La IA demanarà les dades al ciutadà i li farà la reserva. Es preveu tenir-la a l’abril.