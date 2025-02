Formació financera a bord d’una nau espacial

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Arribes a una nau especial, on dos androides et reben per a encarregar-te una missió: rescatar a Erica Midas, una empresària pionera en múltiples camps tecnològics que fa un any que està aïllada al planeta Mart. Per arribar a l’objectiu, has de treballar en equip per superar diferents proves que requereixen coneixements financers i econòmics. Aquesta és la trama de la segona edició de la ruta FINEXIT, l’escape room que han impulsat la Cambra de Comerç d’Espanya i la Fundació Mapfre, amb el cofinançament de la Unió Europea.

Aquest innovador joc, que pretén fomentar la formació financera, s’amaga a l’interior d’un gran autobús vermell i blanc que està recorrent els centres de Formació Professional d’un centenar de ciutats de tot l’Estat. Ahir, va fer parada a l’Institut Pere Martell del Complex Educatiu de Tarragona, on gairebé un centenar d’alumnes es van endinsar en aquest espai d’aprenentatge. D’una forma lúdica, van poder adquirir conceptes fonamentals que podran utilitzar tant a nivell personal com professional.

Irene Hernández i Víctor Marín, fent el paper d’androides, donen la benvinguda als alumnes d’FP en una sala d’uns 10 metres quadrats, decorada com si fos l’interior d’una nau espacial. Després d’una breu introducció, els participants han de col·laborar en equip i aplicar conceptes financers per a anar resolent l’escape room. L’objectiu final és rescatar a Erica Midas i comprovar si la intel·ligència artificial de la nau ha pres el control del sistema.

Aquesta iniciativa desafia els joves perquè guanyin coneixements financers i puguin afrontar reptes econòmics en un futur. Durant l’activitat, aprenen a interpretar un balanç d’empresa o contractes i pòlisses d’assegurances. També interioritzen conceptes bàsics com el codi IBAN o el Retorn de la Inversió (ROI) i treballen altres aspectes com fer una DAFO o un organigrama d’empresa. A més, els alumnes realitzen canvis de divises per poder fer ús de la màquina expenedora que hi ha dins de la nau.

La ruta FINEXIT va ser presentada ahir al Complex Educatiu per Ricado Barrera, representant de Fundació MAPFRE a Tarragona, Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Montserrat Fortuny, directora dels Serveis Territorials d’Educació a Tarragona, i Isabel Mascaró, consellera d’Hisenda, Serveis Interns, Tecnologia i Educació de l’Ajuntament. «Es tracta d’un recurs educatiu i innovador amb el qual els joves aprenen què és un IBAN o quins tipus d’assegurances existeixen», deia Ricardo Barrera.

Una nova metodologia

Laura Roigé afirmava que és clau «buscar un llenguatge, una metodologia i uns estímuls que ens apropin a les noves generacions nascudes en un entorn plenament tecnològic». Mentrestant, Fortuny destacava la «col·laboració publicoprivada» per a l’impuls d’aquesta activitat i remarcava que «és molt necessari que els joves tinguin aquesta formació financera». «Quatre de cada deu estudiants no saben interpretar els conceptes que integren una factura», apuntava Isabel Mascaró, qui destacava la importància de revertir els resultats de l’últim informe PISA.