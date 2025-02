Els amants de la ciència ficció i la fantasia tenen una cita a la 8a edició de Starraco Unlimited

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona acollirà la 8a edició de Starraco Unlimited, una fira especialitzada en la ciència ficció i la fantasia, que tindrà lloc el cap de setmana del 8 i 9 de febrer al pavelló del recinte firal del Palau de Congressos de Tarragona.

Un dels plats forts en conferències serà la de l’actor de doblatge Claudio Serrano que ha posat la veu a personatges tan fantàstics com Batman, Ant Man, Daryl Dixon, Bill Weathon, entre molts altres. Pels fans del cosplay hi haurà la visita d'Ittara, cosplayer professional i creadora de continguts.

Octavi Pujades, actor, creador de continguts i influencer, també participarà a Starraco Unlimited en la presentació que farà juntament amb altres fundadors del Museu Alien de Ciència Ficció de Barcelona. A més, per parlar del món d’Alien també hi haurà Jep Porras, productor audiovisual en cinema i televisió; Juan Serrano, que ha participat en la creació d’efectes especials per a pel·lícules com El laberinto del Fauno, Hell Boy, Mowgli, entre moltes altres; i Jose Manuel Meneses, creador d’efectes especials a Lo imposible, Rec 4, La comunidad, El laberinto del Fauno, Hell Boy, Doom i Agora.

A banda dels continguts més adreçats als fans més experts de la ciència ficció i la fantasia, hi haurà exposicions sobre l’univers Dune, Alien, photocalls de sagues i universos com: Stargate, Star Wars, Dr. Who, Star Trek, Marvel i DC, Warhammer... Un espai de pinball per a passar-s’ho d’allò més bé. Un gaming i retrograming on es podrà jugar i també s’hi celebraran tornejos de diferents jocs.

El recinte comptarà amb un escenari amb concursos temàtics i de cosplay on es podran veure els espectaculars vestimentes i caracteritzacions que es poden arribar a aconseguir. També hi haurà diversos talles i activitats a càrrec de Rol Caput Draconis (Harry Potter). Softcombat, jugger i combats amb espases de llum també formaran part del contingut d’Starraco Unlimited.

Els visitants podran trobar peces especials per a l'ocasió i, fins i tot, un espai pels més atrevits que vulguin sortir amb un record permanent, amb una zona per tatuatges. A la zona exterior hi haurà un espai de pícnic amb food trucks.

Una de les novetats més destacades de la vuitena edició de la fira és que per primera vegada concentrarà tot el seu contingut en un edifici. Una tasca titànica que han aconseguit els organitzadors per tal de fer cabre en un únic espai els continguts més atractius per als assistents.

Les entrades es poden comprar anticipadament a la plataforma entradium.com o bé a taquilla el mateix cap de setmana de la fira.