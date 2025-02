Desenvoluparan una beguda per reforçar el sistema immune de la gent gran

Elaboraran una beguda funcional elaborada a partir d'ingredients naturals seleccionats per les seves propietats immunològiques.URV

La Universitat Rovira i Virgili (URV), en col·laboració amb el Centre de Recerca Tecnològica del País Basc i l'empresa Costa Concentrados Levantinos, desenvoluparà una beguda dissenyada específicament per millorar el sistema immune de la gent gran.

Segons la URV, no es tracta d'un medicament, sinó d'una beguda funcional elaborada a partir d'ingredients naturals seleccionats per les seves propietats immunològiques, que incorporarà també «nutrients per enfortir el sistema immune» que contribueixin a tenir un envelliment saludable.

«L'enfocament que adopta aquest projecte, denominat IMMUGOLD, es basa en l'evidència científica sobre l'impacte d'una nutrició adequada en la salut i en la resiliència del sistema immunològic a mesura que envellim», apunta la universitat tarragonina.

Els aliments funcionals, com aquesta beguda en desenvolupament, són aquells que, a causa dels ingredients que contenen, poden tenir efectes beneficiosos per a la salut quan són consumits regularment, i n'hi ha de molts tipus: per controlar els nivells de colesterol, cuidar el sistema digestiu o, en aquest cas, millorar el sistema immune.

«El desenvolupament d'aquests productes requereix d'una estreta col·laboració entre investigadors i professionals de la indústria alimentària per garantir que cada aliment està formulat amb precisió i a partir de proves científiques sòlides», assenyala la URV.

Una vegada dissenyada, la beguda serà sotmesa a rigorosos assajos clínics per avaluar la seva efectivitat i, si els passa, podria convertir-se en una eina útil per millorar la salut pública.

L'Organització Mundial de la Salut va afirmar el 2020 que el nombre de persones majors de 60 anys havia superat, per primera vegada, el de nens menors de cinc anys, i els últims informes preveuen que l'any 2050 més d'una de cada cinc persones tindrà més de 60 anys.

«Davant aquest escenari, la necessitat de buscar estratègies eficaces per millorar la qualitat de vida de la gent gran no havia estat mai tan urgent», diu la URV.