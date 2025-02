Un 20% dels turistes a Tarragona no entren a cap monument on s’hagi de pagar

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinquanta de cada cent visitants de Tarragona entra al passeig Arqueològic i trenta de cada cent decideix visitar l’Amfiteatre. Així ho mostren les dades de visitants de l’any passat dels monuments de la ciutat i les xifres de turistes que han pernoctat a Tarragona i dels creueristes que han arribat els últims dotze mesos.

Entre els creueristes, 136.850, i els visitants que han fet nit a la ciutat, 520.000, el passeig Arqueològic és l’opció preferida per a descobrir la història de Tàrraco. L’any passat, gairebé 540.000 persones van visitar els monuments de la ciutat. 320.000 de les visites van ser al Passeig Arqueològic i 163.000 a l’Amfiteatre.

Al Pretori hi van entrar 157.000 visitants. Més enllà, el Fòrum de la Colònia i la Casa Canals són els monuments més visitats. Tot i això, amb molta diferència dels altres, ja que 6 de cada 100 turistes entra al Fòrum de la Colònia o la Casa Canals. Per últim, 5 de cada 100 visitants entra a l’antiga audiència per a veure la maqueta de Tàrraco.

Cal destacar que el càlcul dels visitants als monuments es fa amb les dades de les quals disposa la ciutat ja que actualment no es pot saber del cert la quantitat de turistes que arriben a Tarragona. Per exemple, no es tenen controlats els visitants de dia, aquells que no fan nit ni aquells que dormen en pisos turístics.

Tot i això, en un any i mig l’Ajuntament tindrà la capacitat de calcular-ho amb uns sensors de fluxos poblacionals en diferents espais de la ciutat. El consistori ha aconseguit una subvenció de gairebé un milió d’euros per a convertir-se en una «destinació turística intel·ligent» i una de les principals accions subvencionades serà la instal·lació d’aquests aparells. D’aquesta forma, es podrà discernir quants visitants totals té Tarragona i en quines hores i zones de la ciutat s’acumulen.

Tres escales més

Respecte a què fan els creueristes, una enquesta del Port de Tarragona diu que un 87% opten per fer una vista al territori per lliure, un 6% fan excursions organitzades per la província de Tarragona, un 4% fan excursions guiades per la ciutat i un altre 3% decideixen visitar Barcelona.

Entre les excursions més demanades pels creuers estan en un 61% visites pròpiament de la ciutat de Tarragona. La despesa mitjana total per creuerista va augmentar considerablement l’any passat, passant de 17,6 euros a 22,6 euros.

El nombre total d’escales de creuers a la ciutat l’any passat va ser 63. Per aquest 2025, la previsió del Port mostra que es faran unes 66 escales. Els creuers de més capacitat desembarcaran més de 3.200 persones a la vegada a la costa tarragonina.

Un creixement que el mateix Port ja preveia, ja que cada cop s’atrau més creuers premium i de luxe que augmenten el nombre d’escales, però no la xifra total de creueristes. Aquest segment de mercat continua creixent.