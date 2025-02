Unes 200 persones es mobilitzen a Tarragona en defensa dels drets socials

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 200 persones es van mobilitzar ahir a Tarragona per a defensar que els drets de la ciutadania, sobretot dels col·lectius més vulnerables no depenguin d’«interessos partidistes» ni siguin utilitzats com a «moneda de canvi». UGT i CCOO van convocar la manifestació davant de la Subdelegació del Govern de l’Estat, a la plaça Imperial Tàrraco, sota el lema Amb els drets de la gent no s’hi juga.

Els sindicats van reclamar, a través d’un manifest, «els grups parlamentaris compleixin la seva paraula» i aprovin el nou decret llei amb les mesures socials del decret òmnibus que va caure fa poc més d’una setmana.

«Disputa estèril»

Tot i l’acord entre el PSOE i Junts per tirar endavant l’actualització de les pensions, les bonificacions al transport públic, la suspensió de desnonaments a famílies vulnerables i les ajudes per la DANA a València; els sindicats va decidir mantenir la convocatòria d’aquest diumenge. «No podem permetre que els nostres drets siguin moneda de canvi en una disputa estèril i artificial, amb el fals argument de si les mesures s’han de presentar junts o separades», denunciaven. Diferents representants polítics van ser presents durant la mobilització d’ahir. Va ser el cas del diputat de Sumar-En Comú Podem al Congrés, Félix Alonso; i la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, Raquel Sans (ERC).

El secretari general d’UGT a Tarragona, Joan Llort, criticava que els partits «han jugat amb el més important, que són els drets de les persones més necessitades, dels treballadors i treballadores». Així, reclamava a les formacions polítiques que han d’avantposar el benestar de la població. «No podem ser ostatges d’interessos partidistes», asseverava. La secretària general de CCOO a la demarcació, Mercè Puig, denunciava que «la ciutadania està cansada d’aquest tipus de polítiques, perquè estan jugant amb nosaltres i els nostres drets socials i laborals». La representant sindical també recordava que hi ha altres acords pendents, com la reducció de la jornada laboral o la pujada del salari mínim.