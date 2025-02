Surt a licitació la producció de la museografia del nou Museu Arqueològic de Tàrraco

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, ha obert el procediment de licitació per a la producció de la museografia del nou Museu Arqueològic de Tàrraco, situat a la plaça del Rei de Tarragona. Aquest contracte preveu actuacions com l’execució de la nova exposició permanent, la producció dels recursos audiovisuals i el moviment de les peces que s’hi exhibiran.

El pressupost inicial de la licitació és de 3,6 milions, que finançarà el Ministeri de Cultura, que assumirà també el cost de la direcció d’obra. La inversió total aportada és per tant de 3,7 milions d’euros.

La producció de la museografia és la darrera de les actuacions previstes abans de la reobertura del Museu Arqueològic de Tàrraco, un dels set espais gestionats pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) a la comarca del Tarragonès.

El termini per a la presentació d’ofertes estarà obert fins al proper 28 de febrer. Un cop s’hagi formalitzat la contractació, es calcula que les obres tindran una durada de 70 setmanes (uns 16 mesos aproximadament), amb la seva finalització prevista a finals del 2026.

Nova exposició permanent

L’acció amb major dotació pressupostària és la instal·lació de l’exposició permanent, a partir del projecte executiu concebut i dirigit pel MNAT i dissenyat per les empreses Ámbito Cero i Stoa. El nou projecte expositiu planteja un recorregut per deu segles d’història de Tarragona a través d’una superfície de 2.500 metres quadrats i un miler de peces de la col·lecció del MNAT, algunes d’elles mai abans exposades al públic.

A banda, l’empresa adjudicatària també haurà d’assumir la producció dels audiovisuals i interactius que actuaran com a elements de suport per al visitant per tal de fer més accessible i entenedora la visita, així com l’equipament de suports, mobiliari i equipament audiovisual i el condicionament dels espais no expositius. La licitació també inclou actuacions com el moviment de peces arqueològiques i el seu muntatge dins de l’exposició, la il·luminació, la senyalització i el disseny gràfic.

Un museu referent

El nou Museu Arqueològic de Tàrraco té l’objectiu de situar-se com a referent per entendre la romanitat a Catalunya i a la península Ibèrica. L’execució de la museografia es produirà després de la reforma integral de l’edifici situat a plaça del Rei en què el Ministeri de Cultura ja ha realitzat una inversió de 4,4 milions, així com d’una intensa campanya de restauració de la col·lecció que ha suposat, fins al moment, la inversió d’1,1 milions a càrrec del Departament de Cultura i el Ministeri de Cultura.