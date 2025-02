El pàrquing del Campus Catalunya de la URV es torna a encarir

La tarifa diària per a la comunitat universitària costarà enguany 2,25 eurosGerard Martí

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus de l’aparcament del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili s’encareixen de nou. La tarifa diària per a la comunitat universitària augmenta cinc cèntims, passant de 2,20 euros a 2,25 euros.

L’abonament mensual també s’encareix i arriba als 42,95 euros. La tarifa de rotació externa costarà enguany 0,022 euros el minut. La indexació a l’IPC del preu que estableix la concessionària, Interparking, ha tornat a fer augmentar els preus.

«Estem treballant per trobar una fórmula per a frenar aquestes pujades i abaratir el preu. Però s’ha de negociar amb l’empresa i no és fàcil», explica Juan Antonio Duro, Vicerector d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals.

Contracte fins al 2038

Interparking va ser l’encarregada de construir la infraestructura actual, motiu pel qual se li va atorgar un temps de concessió per amortitzar la inversió i obtenir beneficis. El 2018, quan es va descongelar el preu d’1,75 euros després de quatre anys, l’empresa gestora va demanar una actualització que tingués en compte l’IPC acumulat en aquest període.

Al seu torn, la URV va intentar que tan sols es tingués en compte l’IPC del darrer any, però una sentència judicial va donar la raó a Interparking, que va acabar pujant la tarifa fins als 1,80 euros.

«El contracte es va fer per 30 anys més 10 prorrogables. Hi estem lligats fins al 2038. Nosaltres haguéssim fet el contracte de forma diferent», explica Duro. «La pujada enguany ha estat més moderada, ja que la companyia ha arrodonit a la baixa», afegeix el vicerector.

L’equip de govern té la voluntat de «disminuir la càrrega» que suposa aparcar al campus Catalunya. «No és un preu excessiu, però no és una situació òptima. Estem lligats de mans», expressa Duro.

L’escenari que es viu en altres campus de la universitat és molt diferent. A Bellissens, el pàrquing és gratuït. A Vila-seca, l’aparcament és municipal i a Tortosa també. «Al Campus Catalunya les condicions de partida són diferents. En estar al centre de la ciutat, es va plantejar d’una altra forma», indica Duro. L’explotació de l’aparcament va començar el 2008 amb un cost per a la comunitat universitària d’1,50 euros al dia.