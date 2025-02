Les pel·lícules finalistes als premis Lux tornen a Tarragona

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pel·lícules Animal, Dahomey, Intercepted i Julie Keeps Quiet, finalistes als premis Lux, es podran veure gratuïtament aquest mes de febrer a la sala d'actes dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al carrer Major.

Es tracta del cicle de cinema Premi del Públic Lux que torna a la ciutat de Tarragona per quart any consecutiu de la mà d'Europe Direct Tarragona, el punt d’informació i assessorament que l’Ajuntament de Tarragona té a disposició de la ciutadania tot allò que està relacionat amb la Unió Europea.

L’objectiu del cicle, que arrencarà aquest dimecres 5 de febrer i s'allargarà fins al 26 del mateix mes, és que els tarragonins, d’igual manera que la resta de la ciutadania europea, tinguin l'oportunitat de valorar aquests films. La projecció de totes les pel·lícules es farà en versió original i està oberta a tota la ciutadania amb accés limitat a l'aforament de l'espai.

El cicle començarà el dimecres 5 de febrer a les 19 hores amb Dahomey, de Mati Diop, que ha rebut el premi a Millor Pel·lícula i Os d’Or al Festival de Berlín (2024). Aquesta pel·lícula documental, fruit d’una coproducció del Senegal, França i Berlín, tracta sobre la devolució de 26 dels tresors reials del Regne de Dahomey a Benín. El documental barreja la realitat i la ficció per narrar la història de les obres d'art africanes saquejades.

Dimecres 12 de febrer, també a les 19 hores, es projectarà Animal. Dirigida per Sofia Exarchou, la pel·lícula segueix Kalia, que dirigeix els animadors d'un complex turístic amb tot inclòs sota l'ardent sol grec. I la tercera projecció serà protagonitzada per Intercepted, una coproducció entre Canadà, França i Ucraïna que es podrà veure dimecres 19 de febrer a les 19 hores. Aquest documental retrata amb cruesa com la guerra deshumanitza les persones a través de milers de trucades telefòniques interceptades que soldats russos van fer des del camp de batalla a Ucraïna.

El cicle finalitzarà el dimecres 26 de febrer amb Julie Keeps Quiet. També a partir de les 19 hores, es projectarà la història d'aquesta jugadora estrella d’una acadèmia de tenis d’elit. Quan el seu entrenador és investigat i suspès sobtadament, tots els jugadors del club s'animen a parlar. Julie decideix guardar silenci provocat per la gairebé veneració de la protagonista pel seu entrenador.

El cicle de cinema Premi del Públic Lux forma part dels actes que anualment organitza Europe Direct Tarragona per apropar Europa a la ciutadania i permetre la participació i la reflexió a través de la cultura.