Una dona gran va patir aquest divendres una estafa del tocomotxo a l’avinguda Catalunya de Tarragona i va perdre uns 9.000 euros. L’àvia, de 78 anys, passejava pel matí per l’avinguda. Una noia, d’uns 40 anys i amb accent portugués, la va aturar i li va demanar on era el carrer del Carme. «La meva mare li va dir que no ho sabia i la noia li va comentar que treballava en una granja de pollastres i que li pagaven en negre i no tenia compte bancari», explica Marisa, la filla de la víctima.

En aquell moment, la noia li va ensenyar 10 números de la ONCE dient-li que eren premiats i va aturar un home que estava al carrer. «L’home, d’uns 50 anys i espanyol, va trucar suposadament per telèfon per veure si els números eren premiats. I va dir que cada dècim eren premiats amb 40.000 euros i que un d’ells guanyava 6 milions d’euros perquè coincidia amb la sèrie», explica Marisa.

Després, la noia els va dir que compartiria un dècim amb cada un d’ells si li ajudaven a cobrar el premi i l’home i la dona gran hi van accedir. Tots van pujar al cotxe de l’home, que es va aturar a una seu bancària i suposadament va treure 25.000 euros del caixer, que li va donar a la noia dels dècims com a senyal de garantia. Llavors, va arribar el torn de l’àvia i els estafadors la van portar amb cotxe a un altre banc.

A casa de la víctima

«Allí, va treure 3.000 euros, el màxim que podia. Si hagués pogut, n’hagués tret 10.000», explica Marisa. En tornar al vehicle, l’estafadora li va dir que aquella quantitat era molt poc per poder confiar amb ella i van anar a casa de la senyora gran. Ella va pujar a casa i va agafar 6.000 euros i els hi va donar a l’estafadora. No contenta amb això, l’estafadora va demanar a la dona que li havia de donar alguna cosa més.

Totes les joies

«La meva mare li va donar totes les joies que portava, fins i tot l’anell d’or de casada i l’anell de la boda dels seus pares», diu Marisa. En donar-li les joies, l’estafadora va comentar que necessitava un entrepà i l’àvia es va oferir a acostar-se a una fleca a comprar-li a l’avinguda Catalunya.

Quan va tornar on estava aparcat el vehicle, els estafadors ja no estaven. «Va estar esperant al lloc uns 45 minuts, fins que se’n va adonar. Va estar totalment hipnotitzada, en submissió», explica Marisa. En total, l’estafa va durar des de les 11 fins a les 14.30 hores.

Zona complicada

La família ja ha denunciat els fets als Mossos d’Esquadra i el cos policial està investigant el cas. «Ens van comentar que era un modus operandi habitual i que l’avinguda Catalunya és una zona complicada, sobretot per a la gent gran», diu Marisa.

Per evitar aquestes situacions, la policia recomana desconfiar dels desconeguts, no obrir la porta de casa si no tenim clar qui toca el timbre o anar amb compte amb les carteres. L’època més propícia per a aquesta estafa és en els dies posteriors a la Loteria de Nadal.