Els veïns de la Part Alta de Tarragona volen «solucions efectives» per al problema de l’aparcament

Els veïns de la Part Alta han vist com les opcions que tenien per poder aparcar a prop de casa s’han reduït considerablement. La reordenació dels sectors d’estacionament regulat impulsada per l’Empresa Municipal de Transports (EMT) ha suposat un autèntic maldecap per als residents del casc antic, que han reclamat en diverses ocasions que es reverteixin aquests canvis. I és que ja no poden aparcar a les zones de Músics, Camp de Mart, Via Augusta o Ciutat Jardí; com havien fet fins ara.

Molts veïns deixaven el cotxe en aquests punts i, després, caminaven cap al seu domicili. La Part Alta queda dins del sector 1, que engloba també la Rambla Nova fins a l’altura del Corte Inglés.

En canvi, no inclou moltes de les zones on acostumaven a aparcar, les quals s’han repartit entre el sector Nord i el de Llevant. Des de fa unes setmanes, l’EMT permet als tarragonins permutar de sector per adaptar-se a les seves necessitats.

Els residents de la Part Alta, però, veuen «insuficient» tant aquesta mesura com la proposta de traslladar 130 places d’alguns carrers del sector Nord a l’1. Aquest dimecres, es constituirà una plataforma veïnal que, entre altres, reclamarà «solucions efectives» per al problema d’aparcament que pateix el barri.

«Volem poder aparcar a prop de casa», assenyala un dels seus impulsors, Joan Antón i Jiménez, qui considera que és «compatible» amb l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Cal recordar que, des del govern municipal, s’exposava que els canvis en la zonificació de l’estacionament regulat s’impulsava perquè coincidís amb el mapa de la futura ZBE.

Permetre un solapament

Antón assenyala que cal preveure una «zona perimetral flotador» al voltant de la Part Alta, perquè els veïns puguin aparcar a deu minuts de casa seva. Per fer-ho possible, l’EMT hauria de permetre un solapament entre els sectors 1 —on es troba el nucli antic—, Nord i Llevant.

Els impulsors de la nova plataforma ja van transmetre la petició a través d’un escrit a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC), on van entregar més de 200 firmes per a intentar revertir els canvis fets en les zones d’aparcament regulat.

Una altra veïna, que també forma part de la plataforma, assenyala que «no hi ha hagut escolta» per part de l’Ajuntament, tot i que es reuneixen mensualment amb els residents de la Part Alta.

«Ens hem quedat amb un terç de les opcions que teníem abans per a estacionar», denuncia. En aquest sentit, demana que el consistori presenti alternatives, per exemple, «posant places en un altre lloc».