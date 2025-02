Arxivada la querella de l’exgerent de Tarragona Ràdio contra una regidora d'ERC i una empleada

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d'instrucció 2 de Tarragona ha arxivat la querella presentada per l'exgerent de Tarragona Ràdio, Josep Maria Bonet, contra la regidora d'ERC Paula Varas i la secretària de l'empresa, per falsedat documental. Bonet va denunciar-les per l'ús no consentit de la seva signatura digital després de ser cessat del càrrec. El magistrat ha acreditat que, efectivament, la signatura digital es va utilitzar per fer tres liquidacions d'IRPF amb l'Agència Tributària, però ha afirmat que no hi ha delicte perquè no hi havia voluntat d'alterar la documentació i que no hi havia risc de generar danys. De fet, Bonet va reconèixer que va autoritzar instal·lar la seva signatura digital en un ordinador d'una comptable de l'empresa per facilitar tràmits.

Els fets es remunten al juny del 2019. Després de les eleccions municipals en les quals ERC va aconseguir l'alcaldia en detriment del PSC, el nou equip de govern va rellevar Bonet del càrrec de gerent de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT), que inclou l'emissora municipal Tarragona Ràdio. Bonet havia estat, a més, cap de gabinet de l'alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros. La regidora responsable de l'àrea i que també va esdevenir presidenta de l'EMMCT va ser Paula Varas.

En una interlocutòria, el jutge ha considerat provat que el juny del 2019 es van revocar els poders generals de Bonet, però no se li va retirar «un poder especial de caràcter mercantil que duia aparellat la firma i certificat digital» que permetia que l'exgerent signés amb el nom de l'empresa. El consell d'administració de l'EMMCT no va revocar tots els poders mercantils de Bonet fins el 28 de novembre del 2019. No obstant, el magistrat ha destacat que no va ser fins el 31 de juliol del 2020 que Varas va signar el document per renovar el certificat de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per poder signar electrònicament.

Durant aquest temps, Bonet va descobrir que la seva signatura electrònica s'havia utilitzat per firmar tres liquidacions d'IRPF i després d'haver enviat un burofax a les dues investigades alertant-les de la situació i no haver obtingut resposta, les va denunciar.

Després de les declaracions de les parts i de treballadors de la companyia, el magistrat ha considerat que no hi ha delicte perquè no hi ha cap voluntat de falsificar els documents presentats a l'Agència Tributària. «El document presentat era real en tots els seus elements i estava signat i autoritzat segons el procediment normal de l'empresa; l'únic que no era correcte és que la signatura es va fer amb el certificat digital de l'anterior gerent», ha indicat el jutge, que segueix: «l'ús d'aquest certificat digital va ser possible perquè, tal com reconeix el querellant, estava instal·lat a l'ordinador d'una altra persona, que és qui habitualment signava aquest tipus de documents». Alhora, ha destacat que la signatura de Bonet no va afectar el funcionament de l'empresa i que Varas i la secretària no sabien que s'havia utilitzat la firma de Bonet quan ja no era gerent.

Sospites de corrupció

Aquest cas forma part de les denúncies creuades que tenen Varas i Bonet per la gestió de Tarragona Ràdio. La regidora republicana, quan era presidenta de l'EMMCT, va dur a fiscalia pagaments que considera irregulars i aliens a l'objecte social de la ràdio per valor de 800.000 euros entre el 2009 i el 2019, i va acusar Bonet -en tant que gerent-, de ser-ne el responsable. La investigació continua oberta.

En un comunicat emès aquest dilluns, ERC ha afirmat que la denúncia que ara s'ha arxivat «pretenia desviar l'atenció del presumpte cas de corrupció a Tarragona Ràdio». Per la seva banda, Paula Varas ha manifestat en un altra nota, que va patir «'lawfare' i assetjament personal i polític» i ha reivindicat la seva «integritat i honorabilitat després d'anys de difamacions».