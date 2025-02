Obertes les inscripcions per la XVIII Baixada del Pajaritu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i l’Associació d’amics de la Colla Jove preparen la gran Baixada del Pajaritu dins dels actes del Carnaval. El proper dissabte, 1 de març, la Baixada Peixateria i el carrer del Cós del Bou de la Part Alta s’ompliran d’andròmines i de disfresses per un dels actes més esperats de l’any.

Les inscripcions per a entitats i grups d’amics ja estan obertes des d’avui mateix i es poden fer a través de la pàgina web de la colla castellera (https://jovedetarragona.cat/baixadadelpajaritu/). El període per inscriure’s acaba el dissabte 22 de febrer.

L’humor, la sàtira i les patacades més famoses de Tarragona tornaran a protagonitzar la Baixada del Pajaritu, l’acte més multitudinari del dissabte de Carnaval, amb una posada en escena que cada cop té més públic.

El dissabte de la Baixada, l’1 de març, començarà a les 9.30 hores del matí amb l’habitual trobada d’andròmines a la plaça del Rei per poder admirar les obres d’art de les entitats i els grups abans que es llencin carrer avall.

Més tard, a partir de les 11 hores del migdia, tindrà lloc la primera baixada des de la plaça del Rei fins el carrer Cós del Bou entre el nombrós públic i amb un jurat escollit per a l’ocasió. Hi haurà tantes baixades com aguantin les andròmines.

En acabar la Baixada del Pajaritu, l’Associació d’Amics de la Colla Jove mantindrà la festa amb un vermut i el concurs infantil de disfresses. I a la nit, a partir de la mitjanit, serà el torn del Carnaval Jove.

La Baixada del Pajaritu és un dels actes del Carnaval de Tarragona on la sàtira, la crítica social i l’humor són els protagonistes absoluts, amb les entitats fabricant les andròmines més crítiques sobre temes d’actualitat.