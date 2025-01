Tarragona reivindica la mediació en el Dia Escolar de la No Violència i la Pau

Els alumnes dels centres educatius participants van poder gaudir de diferents actuacions amb cançons i balls de tota mena, amb la mateixa temàtica de la mediació i l’educació per la pau.Gerard Martí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 700 infants, adolescents i docents de centres escolars de la ciutat van celebrar ahir el Dia Escolar de la No Violència i la Pau (DENIP) en un acte al Palau Firal i de Congressos, un esdeveniment que enguany va arribar a la tretzena edició. Sota el lema Caminem cap a la pau!, l’acte va començar a les 10.30 hores i va comptar amb la presència de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; i de la consellera d’Educació, Isabel Mascaró.

L’alumnat participant va presentar i compartir els treballs i propostes que han dut a terme a les aules durant el primer trimestre escolar sobre la temàtica escollida enguany: la mediació, amb el convenciment que, com va dir Pau Casals, «La Pau existeix. Arribarà el dia en què la trobarem». La mediació pot ser considerada com un instrument d’aprenentatge, ja que facilita als infants, adolescents i joves el desenvolupament de models de gestió de conflictes alternatius a la indefensió i a l’agressió, evitant, alhora, la intervenció constant de l’adult.

Les escoles participants

L’obertura de l’acte va comptar amb la interpretació de la cançó Alheluya de Leonard Cohen, a càrrec de Lola Ortiz, professora de música de l’Escola de Pràctiques, al violí i José Álvaro Davi, professor de música del Col·legi La Salle Torreforta, al piano. L’alumnat de l’Institut Torreforta va ser l’encarregat de presentar l’acte, que forma part del projecte Educació per la Pau, organitzat per l’Ajuntament de Tarragona.

Aquesta iniciativa planteja línies de treball sobre l’educació per la pau, que puguin ser desenvolupades i assumides per la gran majoria d’escoles de la ciutat, a través d’activitats compartides i de l’avaluació d’aquestes. Aquest curs, en el que el projecte arriba a la seva 13a edició, ha comptat amb la participació de prop de 2.000 alumnes d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Educació Especial, dels quals més de 700 alumnes i docents es van trobar ahir al Palau de Congressos per a commemorar el DENIP.

El Col·legi La Salle Tarragona, Col·legi La Salle-Torreforta, Escola Marcel·lí Domingo, Escola de Pràctiques, Escola Pau Delclòs, Escola Tarragona, Escoles d’Educació Especial Estela, Sant Rafael i Solc, Institut Pons d’Icart, Institut Torreforta, STO Solc i Escola Municipal de Música han participat en l’edició d’enguany. Durant l’acte d’ahir, l’alumnat va poder gaudir de diferents actuacions amb cançons i balls de tota mena, amb la mateixa temàtica de la mediació i l’educació per la pau.