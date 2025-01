Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Els hotels i càmpings de Tarragona van sumar l’any passat 1,7 milions de pernoctacions. Això es tradueix en què més de 520.000 persones van allotjar-se a la ciutat el 2024, un 2% més que el 2023. Cal destacar que en aquestes dades d’Eurecat Observatori de Turisme no entren les dades de creueristes ni dels visitants que s’allotjen en apartaments turístics.

«És un any de rècord. Estem contents perquè aconseguim créixer de forma sostenible«, va expressar Montse Adan, consellera de Turisme, ahir en l’acte de presentació de les dades. L’últim any, les pernoctacions als hotels han augmentat gairebé un 9% i les dels càmpings han baixat un 4%. «Sempre hem tingut un hàndicap amb les places dels hotels a la ciutat, que supleixen els càmpings», va expressar Adan.

En total, a Tarragona hi ha 12.745 llits per a visitants. «La tendència general va a l’estabilització. L’ocupació mitjana és del 53,4%. Tenim més arribades i les estades són més curtes», va explicar Joana Conesa, tècnica del Patronat de Turisme. L’estada mitjana en càmpings és de 5 dies i en hotels de 2.

«Actualment és viatja més cops l’any, però amb pernoctacions més curtes. Abans, es feia un viatge més llarg a l’any», va afegir Conesa. El principal client dels hotels és el turisme estatal, sobretot de Madrid, el País Vasc i l’Aragó. Pel que fa als visitants internacionals, els francesos i els anglesos són els que més pernoctacions sumen.

Hello, USA!

«Cal destacar que per darrere es troba el mercat estatunidenc, que cada cop puja amb més força i té una tendència a l’alça», va indicar Conesa. Al Gener, arriben a la ciutat molts estudiants dels Estats Units i als mesos d’estiu i primavera venen amb els creuers. «Portem molts anys fent promoció allí amb el grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat i amb agències prèmium. Ara s’estan collint els fruits. És un tipus de visitant amb un gran interès cultural», va afirmar Conesa.

Pel que fa als càmpings, més enllà del turisme català i estatal, els mercats alemany i holandès són els que predominen. «El turisme francès ha retrocedit una mica. Els alemanys i holandesos venen atrets pels entorns naturals i litorals que la nostra zona pot oferir i que estan a tocar dels càmpings. Busquen el contacte amb la natura», va explicar Conesa.

Davant aquest escenari, el govern municipal té clar que hi ha marge per a créixer de forma «sostenible» i vol apuntar la promoció que fa a determinats perfils de turistes. «La informació que tenim mostra que Tarragona és una destinació atractiva. El públic familiar i sobretot el sènior va a l’alça. Sabem què volem ser de grans i créixer sosteniblement. No volem viure l’exemple d’altres destinacions que han quedat saturades», va expressar la consellera de Turisme.

Turisme de negocis

En aquest sentit, es vol atraure més turisme de negocis a la ciutat amb l’acollida de congressos al Palau i Recinte Firal. «Creiem que és un turisme que pot aportar una gran injecció econòmica a la ciutat. Molts cops, no es tracta tant de quantitat sinó de la qualitat dels visitants», va afegir Adan.

A l’hora d’acollir determinats congressos, un dels punts clau és l’oferta hotelera de la ciutat on se celebri. «Volem ser més ambiciosos. És un objectiu prioritari per aquest govern i farem promoció per acollir aquells congressos que ens encaixin», va sentenciar la consellera.

A banda, també es vol seguir apostant i promocionant el turisme esportiu a la ciutat. Per a créixer en aquest sector, el govern municipal està en converses amb diferents càmpings de la ciutat perquè obrin fora de temporada. «Ens poden ajudar a acollir els visitants de grans esdeveniments. Tot ajuda a la desestacionalització», va dir Adan.