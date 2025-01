Els busos de creuers ja no es podran aturar a Via Augusta

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Els autobusos dels creueristes ja no es podran aturar a la Via Augusta per a carregar i descarregar passatgers. Així ho ha decidit el govern municipal, després de valorar que la presència dels vehicles en hora punta provocava «col·lapse» circulatori. «Som conscients de la situació i per això hem decidit que els autobusos dels creueristes ja no puguin fer parada a la Via Augusta a partir d’aquest any», explica la consellera de Mobilitat i presidenta de l’EMT, Sonia Orts.

Des d’aquesta temporada, les empreses que ofereixen el servei de bus als creuers hauran de carregar i descarregar al pàrquing Torroja, que tindrà capacitat per a vuit vehicles. A més, l’autobús s’estacionarà a l’aparcament i haurà de pagar la taxa de pàrquing, una quantitat que encara no s’ha decidit.

Les queixes pel col·lapse que els autobusos de creuers provocaven a la Via Augusta es feien notar des de plataformes com Stop Creuers i van arribar al ple municipal de la mà de diversos grups com En Comú Podem. Aquest inici d’any, l’executiu socialista ha decidit posar-hi remei, i ha escollit el pàrquing Torroja com a solució per a descongestionar l’entorn de la Via Augusta i la plaça Unesco.

Obres a Torroja

El pàrquing Torroja, que va entrar en funcionament el mes de març de l’any passat, guanyarà utilitat amb l’arribada dels autobusos. «Ha de tenir més ús que el que té fins ara», reconeix Orts sobre la taxa d’ocupació del pàrquing. Per assegurar-se que era viable dur els autobusos fins allà, l’Ajuntament ha fet un estudi i ha comprovat que el gruix de l’asfalt de l’aparcament és apte per a suportar el pes dels autobusos.

A partir d’aquest any, els vehicles sortiran del Port, es dirigiran a l’A-27, connectaran amb l’A-7 i entraran a la ciutat pel cementiri per, després, estacionar a Torroja. «Descongestionem la Via Augusta, però també avancem en el compliment de la futura Zona de Baixes Emissions», explica la consellera de Mobilitat.

El que sí s’haurà de condicionar són les entrades i sortides del pàrquing, ara només pensat per a cotxes o furgonetes. L’Ajuntament habilitarà una entrada a la part inferior de l’aparcament, a tocar del barri dels Músics, i una doble entrada i sortida a la part superior.

Més autobusos

D’entrada, la prohibició d’estacionar a la Via Augusta serà només per als autobusos de creueristes. Per tant, escoles, instituts o altres visitants podran carregar i descarregar en aquest punt. Tot i això, no es descarta que, més endavant, la prohibició s’estengui a tothom. La resta d’autobusos que visitin la ciutat també tindran l’opció d’aparcar a Torroja si hi ha espai. Per altra banda, el més segur és que el Portal del Roser també s’elimini com a punt de càrrega i descàrrega.