ECP demana actuar amb «celeritat» per a prevenir incendis a l’Anella Verda

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Encara som a l’hivern, però el grup municipal d’En Comú Podem ja està pensant en com ha de preparar-se la ciutatper a l’estiu. El seu portaveu, Jordi Collado, acompanyat pel conseller Toni Carmona, exposava ahir diferents problemàtiques que ha d’afrontar el consistori de cara als mesos més calorosos de l’any.

L’edil va aprofitar per a reclamar al govern municipal que actuï amb «celeritat» en «tres àmbits prioritaris», com són la prevenció d’incendis forestals, la climatització i cració d’ombres als centres escolars, i la millora del sistema de refugis climàtics.

Collado recordava que, entre el pressupost del 2024 i el d’aquest 2025, hi ha 800.000 euros reservats per a actuar a l’Anella Verda. L’edil dubta que s’hagi gastat «ni la meitat d’aquests diners», qui apuntava que «no s’ha fet res, més enllà de netejar l’entorn del Pont del Diable». El portaveu reclamava a l’executiu socialista que «es gastin ja, perquè quan arribin els mesos de març i abril, les temperatures seran més altes i el risc d’incendis impedirà fer la feina».

D’altra banda, el conseller d’ECP va demanar a l’alcalde, Rubén Viñuales, que demani l’actualització de l’informe de Bombers del 2019, en el qual s’altertava que, en cas d’incendi a l’Anella Verda, «no hi podrien accedir per l’elevada perillositat». En aquest document, segons Collado, s’exposa que «és urgent reduir la massa boscosa entre un 40 i 60% per evitar que la zona esdevingui un polvorí».

Ombres i refugis climàtics

Des d’ECP, també han reclamat la millora de la climatització a les escoles i la creació d’ombres als patis. El portaveu del grup apuntava que el pressupost contempla una partida de 100.000 euros per a aquest fi. També instava a col·laborar amb L’Energètica —empresa pública de la Generalitat— per a instal·lar plaques solars als centres, un projecte que «es va tractar amb l’exconseller Berni Álvarez, però no s’ha concretat».

Finalment, Collado denunciava «la manca de refugis climàtics adequats a Tarragona», sobretot a la zona del centre. En aquest sentit, l’edil proposava obrir les escoles com a refugi durant l’estiu. Igualment, remarcava que cal «millorar la comunicació» perquè la ciutadania n’estigui ben informada.