UGT i USOC negociaran junts el conveni de la brigada de la neteja de Tarragona

Les seccions sindicals d’UGT i USOC negociaran han presentat una plataforma conjunta per a negociar el nou conveni dels treballadors de la brigada de la neteja de Tarragona. D’aquesta forma, els dos sindicats del comitè d’empresa han deixat enrere les seves desavinences en els últims temps per a treballar conjuntament per a un nou acord. «Hem trobat un pacte satisfactori per les dues parts i hem refet ponts. La relació és bona», explica Luís Blanco, delegat sindical d’UGT.

Els dos sindicats han pres la plataforma com a pròpia i la taula negociadora l’ha assumit. «La plantilla és el primer. Sempre la defensarem. L’ambient és bo i hem canviat maneres de funcionar. Negociarem els dos junts i arribarem a un acord els dos junts», expressa Blanco.

Entre les millores de les condicions laborals que exigeixen els treballadors, es troba l’increment d’un 20% de les retribucions per les hores extres i reduir una hora la jornada laboral de juny al setembre. «És una plataforma de màxims. Sabem que hem de negociar i que no tots els acords podran tirar endavant. Però és el que hem de fer», afegeix Blanco.

Altres propostes dels sindicats són eliminar la jornada de 6.40 hores i premiar la jubilació amb 100 euros per any de servei. «No demanem res extraordinari. Ens centrarem a negociar de forma normal, ja que tenim el conveni caducat», defensa Blanco. Tot i això, la situació amb el servei de neteja a Tarragona es troba en terra de ningú, a l’espera que es resolgui el conflicte judicial entre les empreses que opten al nou contracte de la brossa.

En continuïtat

Fonts de FCC recorden que es troben encara en règim de continuïtat. «Respectem al comitè d’empresa. El primer que farem serà parlar amb l’Ajuntament», indiquen les citades fonts. «Aquesta situació és una trampa pels treballadors. Tenim el mal exemple de Reus i no volem que torni a passar el mateix. Volem allò just, ni més ni menys. Ja n’hem informat al consistori», rebla Blanco.

Actualment, l’Ajuntament de Tarragona està a l’espera de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va admetre a tràmit la demanda de GBI Paprec, que va ser la guanyadora del concurs públic impulsat pel consistori i que va acabar sent exclosa per una resolució del Tribunal Català de Contractes.

La companyia francesa va sol·licitar mesures cautelars contra l’adjudicació del contracte a la segona classificada, Urbaser. Això va fer que el govern municipal decidís aturar el procés de licitació fins a tenir la resolució del TSJC. L’executiu municipal esperava poder enllestir la situació aquesta tardor, però el tribunal encara no s’ha pronunciat.