Els inspectors de proximitat vetllarà per al bon manteniment de la via pública.Joan Carles Borrachero

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Neteja Pública ha incorporat un nou equip d’inspectors de proximitat que vetllaran pel manteniment dels carrers de Tarragona. Aquestes tres persones, que han passat a formar part de l’equip de Neteja de l’Ajuntament, «treballaran per la neteja i el bon ús de la via pública per les diferents zones de la ciutat cada dia i ho faran també per fer més àgil i efectiva del que ja és», apuntat la consellera de Neteja Pública, Sonia Orts. A més, ho podran fer, també, si s’escau, amb les tres bicicletes elèctriques per desplaçar-se.

Es tracta d’un nou programa de gestió de les inspeccions de neteja pública, per tal de fer front a les necessitats detectades, tant les programades com les sobrevingudes en el dia a dia. El sistema ha de permetre gestionar directament les inspeccions, fer-ne el seguiment i donar resposta al resultat i fer-ho directament a les corresponents empreses contractades per l'Ajuntament. Les inspeccions poden anar des de control i eliminació d’abocaments de voluminosos habituals, fins a investigació de contenidors de la via pública on sempre hi hagi bosses fora o per exemple, espais molt bruts de manera reiterada, com places i carrers concrets.

La intenció és que la resolució de cada incidència es pugui fer en menys de 2 hores per les inspeccions urgents i menys de 24 hores per les inspeccions menys greus o urgents, de manera que si l’empresa contractada no l’ha solucionat salti una alerta i l’inspector ho ha d’anar a comprovar.

Els resultats s’hauran de traslladar a informes diaris de la feina duta a terme i s’hauran de poder vincular a les peticions ciutadanes realitzades prèviament a través de l’EPP, telèfon verd, Guàrdia Urbana, etcètera.

«Amb aquest nou servei esperem que la ciutat tingui una millor i encara més eficaç assistència a les necessitats diàries de tots i totes i en definitiva una ciutat més neta i més cívica», conclou la consellera.

Inspeccions

Les tasques d’inspecció es dividiran en quatre zones de la ciutat: nord (zona nord de l'A-7, Ponent (zona oest del riu Francolí), Centre (entre el riu Francolí i l'A-7 fins a la Vall de l'Arrabassada) i Llevant (zona est de la gasolinera de la Savinosa).

Les rutes d’inspecció es podran fer en diverses vies d’aquell sector, en una via sencera, en un tram d'una via, una plaça, un terreny o un solar, entre d’altres. Això anirà en funció de l'amplada, el número d'elements (contenidors i papereres), la intensitat d'ús, i les problemàtiques que hi tingui detectades Neteja.

Les prioritats d’inspecció es mesuraran en alta, mitja o baixa, segons gravetat. Les rutes amb prioritat alta hauran de ser inspeccionades amb major freqüència que les de prioritat mitja, i així successivament. El departament de neteja donaria la informació de quines rutes d’inspecció s’assignen a cada prioritat i també quins dies a la setmana s’ha de fer cada sector i zona. Cada inspector s’encarregarà d’una zona de la ciutat.

També hi haurà inspeccions no programades que seran aquelles que es requereixin sota demanda dels serveis tècnics departamentals, en base a queixes rebudes o necessitats tècniques. També tindran prioritat alta, mitja o baixa, de manera que el sistema d’inspecció les pugui encabir en la programació de treball de l’inspector.