Més de 520.000 turistes es van allotjar a Tarragona l'any 2024

Tarragona ha batut el seu rècord històric de turistes durant el 2024: un total de 520.374 persones van allotjar-se al llarg de l’any a la ciutat. D’aquests, 265.427 van escollir un hotel per a la seva estada i 254.946 ho van fer a càmpings. Aquest matí, la consellera de Turisme, Montse Adan, i la tècnica del Patronat Municipal de Turisme, Joana Conesa, han donat a conéixer el balanç turístic al Centre Cultural Antic Ajuntament.

Segons les dades de l'EURECAT Observatori de Turisme, el 2024 va ser un any positiu pel que fa a l'activitat turística a la ciutat de Tarragona. De fet, Tarragona ha mantingut el seu poder de captació de visitants, registrant un nou rècord pel que fa al nombre de turistes registrats durant tot el passat exercici.

La consellera Adan ha explicat que «en mesos considerats fora de la temporada alta, com són gener, febrer, maig, setembre o desembre, la ciutat ha registrat un increment de visitants. Són visitants que aposten per la nostra ciutat quan la mobilitat turística és menor a tota la Costa Daurada i estem satisfets perquè ajuden a la dinamització econòmica de la ciutat en períodes normalment complicats per al comerç i la restauració».

La feina per desestacionalitzar les estades a la ciutat es comença a notar doncs amb l’increment de turistes fora dels mesos de la temporada d’estiu. «El més rellevant és que consolidem aquesta inèrcia de convertir Tarragona en una ciutat atractiva durant tot l'any, en una aposta clara per un creixement sostenible de l'activitat turística», ha afegit Adan.

Pel que fa a la procedència dels turistes que venen a la ciutat, destaca una tendència a l'alça del turisme internacional, especialment el provinent d’EUA, i un lleuger estancament del turisme estatal de fora de Catalunya. Adan ha valorat que «és positiu que pugi el turisme internacional perquè ens posiciona i ens obre a nous mercats, però això no significa que haguem de descuidar el mercat espanyol».

Destinació Turística Intel·ligent

La consellera de Turisme i presidenta del PMT ha anunciat també que l’Ajuntament de Tarragona ha aconseguit l’ajuda de gairebé un milió d'euros de fons Next Generation per iniciar el camí per acabar convertint Tarragona en Destinació Turística Intel·ligent. Des de fa uns anys, la ciutat ha apostat fermament per una gestió sostenible i intel·ligent, obtenint un dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí. Amb el projecte ConecTarragona, que inclou 22 actuacions a implantar, l’Ajuntament dona un pas més cap a l’excel·lència posant l’enfocament en la tecnologia com a element clau en l’experiència del turista.

Les principals partides estaran destinades a la implantació i adequació de la Plataforma Intel·ligent de Destinació Tarragona, a un sistema de medició de fluxos, una plataforma única de venda de serveis culturals i turístics, la gamificació i accessibilitat, quioscos d’autoservei a les oficines de turisme i atenció al ciutadà, i un planificador intel·ligent de rutes. El Ticketing que s'implantarà servirà per saber on hi ha més visitants i quins espais están més sol·licitats pels visitants que venen. I això també ajudarà per a poder-los reubicar en espais menys saturats.

Respecte a les previsions, Adan ha deixat clar que «continuarem treballant perquè els turistes visitin la ciutat al llarg dels 365 dies de l’any». Per aconseguir-ho, el Patronat Municipal de Turisme té previstes diferents accions de promoció dins el mercat nacional amb actuacions a Saragossa, Donosti o també a França.