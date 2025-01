El ‘hub’ cultural a la Savinosa «no esperarà el POUM» i tirarà endavant

Imatge virtual de com quedarà el preventori de la Savinosa.Diputació

El hub cultural que la Diputació de Tarragona planifica al preventori de la Savinosa no està supeditat a l’aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbanística de la ciutat. Malgrat que el passat mes de novembre l’ens supramunicipal va manifestar que el Pla Especial de canvi d’usos del recinte s’aturava i s’esperaria a l’aprovació del POUM, ahir la presidenta, Noemí Llauradó, va expressar que «no esperarem perquè hem trobat una alternativa».

El canvi d’usos de la finca és el primer pas per a poder construir el hub cultural, un espai destinat a la indústria cultural i la creació d’artistes. Per a fer-lo efectiu, però, la Diputació ha de concretar qüestions de mobilitat en el recinte al document que va presentar fa mesos a l’Ajuntament. «He parlat amb l’alcalde i ha dit que no cal esperar al POUM, podem avançar d’una altra manera», va explicar Llauradó.

El camí de ronda, enguany

Per altra banda, es preveu que el pròxim mes de juny comencin les obres del camí de ronda. «No serà un passeig marítim», va assegurar Llauradó al respecte. Entitats ecologistes havien presentat al·legacions al projecte, que finalment es van desestimar. Segons va detallar ahir la presidenta, les obres es licitaran molt aviat i el termini d’execució és de sis mesos.