Eurecat Tarragona crearà microcàpsules optimitzades per millorar la fertilitat del sòl

Investigadors del projecte centrat en el desenvolupament de tecnologies d’encapsulació sostenible per a l’agricultura.Cedida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre tecnològic Eurecat Tarragona ha començat el desenvolupament de noves tecnologies de microencapsulació per fomentar pràctiques hortícoles sostenibles, en el marc del projecte europeu SPIN-FERT, amb la finalitat de millorar la salut i la fertilitat del sòl, incrementar la productivitat agrícola i afavorir la mitigació del canvi climàtic.

En concret, a SPIN-FERT, Eurecat avançarà en «el desenvolupament de bioestimulants vegetals i microcàpsules innovadores biodegradables que contindran soques microbianes, amb formulacions basades en materials adequats en les pràctiques sostenibles d’agricultura», explica la investigadora de la Unitat de Tecnologia Química d’Eurecat Magdalena Olkiewicz, coordinadora de les tasques del centre tecnològic en aquest projecte.

«Les tecnologies innovadores de microencapsulació tenen, actualment, un gran potencial d’aplicació en el camp de l’agricultura ecològica», destaca el cap de la Línia de Microcàpsules i Membranes de la Unitat de Tecnologia Química d’Eurecat, Bartosz Tylkowski.

Amb aquestes innovacions, SPIN-FERT «optimitzarà el procés de producció de productes fertilitzants seleccionats i en millorarà la formulació amb nous protocols que augmentin la seva eficàcia i sostenibilitat», assenyala la directora de la Unitat de Tecnologia Química d’Eurecat, Miriam Díaz de los Bernardos.

A més, el projecte també treballarà per transformar els subproductes agroalimentaris en recursos compostats valuosos per a la producció agrícola, que contribuiran a promoure substrats ecològics sense torba.

Per aconseguir aquests nous substrats, SPIN-FERT incorporarà bioestimulants i residus agroindustrials per millorar la fertilitat del sòl, alhora que aplicarà eines avançades d’avaluació del sòl, dispositius lab-on-a-chip, anàlisi d’imatges automatitzada, sistemes de reg de precisió i intel·ligència artificial.

D’aquesta manera, SPIN-FERT integrarà solucions optimitzades per a la gestió del sòl i millorarà els substrats sense torba per augmentar la salut del sòl en cultius d’hortícoles, fruiters i ornamentals.

El projecte també preveu la validació de les innovacions desenvolupades mitjançant proves pilot a quatre regions europees de França, Itàlia, Polònia i Anglaterra, amb l’objectiu de demostrar la seva sostenibilitat i promoure’n l’adopció per part dels professionals del sector.

El consorci SPIN-FERT està coordinat per l’Institut Nacional de Recerca en Horticultura de Polònia i està format per 20 socis de vuit països europeus. El projecte és finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea.

En el marc del projecte SPIN-FERT, l’investigador en formació Robert Guiu desenvolupa la seva tesi doctoral, codirigida per Eurecat, la Universitat Rovira i Virgili i el Royal Melbourne Institute of Technology (Austràlia), centrada en el desenvolupament de tecnologies d’encapsulació sostenible per a l’agricultura.