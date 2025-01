En Comú Podem Tarragona reclama preparar la ciutat per l’estiu per prevenir incendis

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El portaveu del grup municipal d’En Comú Podem a Tarragona, Jordi Collado, ha posat sobre la taula aquelles qüestions que, en ple hivern, cal començar a preparar per garantir una bona gestió durant l’estiu. Per aquest motiu, Collado creu que l’Ajuntament ha d’actuar amb celeritat per a la prevenció d’incendis forestals, la climatització i la creació d’ombres als centres escolars, i la millora del sistema de refugis climàtics a la ciutat.

El portaveu d’En Comú Podem ha insistit en la necessitat d’executar els 800.000 euros destinats a la neteja forestal de l’Anella Verda, acumulats entre els pressupostos de 2024 i 2025. «Aquests diners s’han de gastar ja, perquè quan arribin els mesos de març i abril, les temperatures seran més altes i el risc d’incendis impedirà fer la feina», ha advertit Collado.

A més, ha demanat a l’alcalde que demani l’actualització de l’informe de Bombers del 2019, que ja alertava que, en cas d’incendi a l’Anella Verda, no s’hi podria accedir per l’elevada perillositat. «És urgent reduir la massa boscosa d’entre un 40 i un 60% per evitar que la zona esdevingui un polvorí», ha remarcat.

Climatització i ombres als centres escolars

Una altra de les qüestions prioritàries és la millora de la climatització a les escoles i la instal·lació d’ombres als patis. Collado ha recordat que al pressupost municipal hi ha 100.000 euros destinats a aquesta finalitat i ha reclamat que s’activin ja els projectes per garantir que les obres es puguin executar a l’estiu.

A més, ha insistit en la necessitat d’aprofitar la col·laboració amb l’empresa pública «L’Energètica» per impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques als centres escolars, una iniciativa que, segons ha explicat, es va tractar amb l’exconseller Álvarez però que encara no s’ha concretat.

Refugis climàtics

Finalment, Collado ha posat èmfasi en la manca de refugis climàtics adequats a Tarragona i en la necessitat de millorar-ne la planificació i la difusió. «Fa dos anys, els espais designats com a refugis ni tan sols sabien que ho eren. L’any passat, la ciutadania no sabia on estaven. No podem permetre’ns un altre error», ha afirmat.

Ha destacat la necessitat d’ampliar el nombre de refugis, especialment en zones com el centre i Llevant, i de garantir que espais municipals com llars de jubilats, centres cívics i mercats estiguin adequadament climatitzats i operatius a l’estiu.

«L’Ajuntament ha de prendre’s seriosament l’adaptació al canvi climàtic i començar a treballar-hi des d’ara. No podem esperar a última hora per posar en marxa mesures que són essencials per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania», ha conclòs Collado.

En Comú Podem presentarà aquestes demandes mitjançant instàncies, reunions amb l’equip de govern i intervencions al ple municipal, amb l’objectiu de garantir que Tarragona estigui preparada per afrontar els reptes de l’estiu.