CaixaForum Tarragona estrena un nou cicle de ciència, 'Explica-m’ho!'

La Fundació 'la Caixa' impulsa juntament amb The Conversation el cicle de ciència Explica-m’ho! Respostes científiques a preguntes quotidianes, que tindrà lloc a CaixaForum Tarragona a partir del 5 de febrer.

Darrere de molts assumptes de la vida quotidiana hi ha una explicació científica. Des de les olors corporals fins als bacteris que masteguem amb el xiclet, el que ens fa perdre el son o el funcionament d’un senzill rellotge, tot s’entén millor amb la ciència a la mà. Per això, especialistes en ciència de diferents disciplines conversaran amb divulgadors i divulgadores científiques per respondre amb rigor i evidència a aquest tipus de qüestions.

En aquestes sessions es generaran col·loquis en què podrà participar el públic a través d’un programa d’enquestes a temps real que permetrà situar el nivell i adaptar-lo al públic assistent a cada xerrada.

La primera sessió tindrà lloc el proper 5 de febrer, a les 18 hores, sota el títol Per què em diuen que faig tard si el temps no existeix?. En aquesta xerrada, el físic i doctor en Matemàtiques Francisco R. Villatoro i l’enginyera tècnica industrial Cristina Lampón Diestre parlaran de la naturalesa del temps segons la física.

El segon debat versarà sobre els gens el 19 de febrer a les 18 hores. L'expert el biotecnologia i bioètica Lluís Montoliu i la periodista especialitzada en ciència i salut Núria Jar miraran de respondre en aquesta tertúlia participativa a preguntes com qui som, què ens defineix, quins trets determinats pels nostres gens influeixen en el comportament individual i social o fins a quin punt la cultura social també és genética. El to de la pell, dels cabells o dels ulls ens identifica, i això es deu a la genètica. A través de l'anàlisi dels diferents patrons de pigmentació, la comunitat científica ha pogut avançar en la identificació dels gens que dirigeixen aquests colors al món animal, incloent-hi l'humà.

L'última sessió serà Estem menjant plàstic? el 5 de març, a les 18 hores. En aquesta xerrada, l’oceanògrafa Anna Sánchez-Vidal i la periodista de ciència i salut Cristina Sáez parlaran de la contaminació ubiqua i persistent per plàstic que pateix el nostre planeta. Explicaran també com es fragmenten els objectes fabricats amb aquest material i de quina manera aquests segments minúsculs acaben als oceans i són ingerides per peixos, tortugues i aus marines.