El Port de Tarragona s'incorpora al clúster TIC Catalunya Sud

El Port de Tarragona s'ha incorporat com a soci del clúster TIC Catalunya Sud a la vegada que TICSud estudiarà formar part de SOM-InnPORT i APPORTT, entitats portuàries d'innovació i promoció. La col·laboració «permetrà teixir noves aliances» i «afavorir projectes innovadors i de digitalització».

El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha destacat «el paper tractor i de consens» que pot exercir l'ens en l'impuls de «polítiques de digitalització a implementar perquè el teixit empresarial tarragoní continuï sent competitiu». TICSud té l'objectiu de reforçar la projecció del sector tecnològic a les comarques de Tarragona i atreure projectes internacionals per situar el territori com un hub tecnològic de referència a Europa.

El clúster treballa per impulsar l'activitat econòmica oferint solucions tecnològiques a tots els sectors i actualment està format per més d'un centenar d'empreses i institucions que agrupen uns 21.000 professionals.