L'Ajuntament de Tarragona amplia els punts de llum al Parc de la Ciutat

L’Ajuntament de Tarragona reforça la il·luminació del Parc de la Ciutat amb un projecte que incrementa amb 60 punts de llum més a l’espai i que renova la totalitat de les llumeneres existents substituint-les per d’altres amb tecnologia led.

D’aquesta manera, l’espai passarà de 75 punts de llum existents fins a 135 punts, arribant a il·luminar totes aquelles zones que actualment no ho estan, aconseguint d’aquesta manera augmentar la utilització i gaudi de tota la superfície així com la seguretat de la zona.

L’alcalde de Tarragona i conseller de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales, acompanyat del conseller de Transició Energètica i Espai Públic de l’Ajuntament, Guillermo García de Castro, han visitat l’espai aquest matí. L’alcalde ha destacat que amb aquesta millora «acabem amb les zones fosques d’un dels Parcs més importants de la nostra ciutat, reforçant amb escreix per tant la seguretat de la zona així com garantint un millor ús que els ciutadans puguin fer del parc durant més hores del dia».

Per la seva banda, el conseller de Transició Energètica, Guillermo García de Castro, ha posat en valor tot el que suposen aquestes actuacions al Parc de la Ciutat a banda de millorar la seguretat. «I és que amb aquesta intervenció, l’Ajuntament millora amb escreix les característiques lumíniques de l’espai, millora l’eficiència energètica de la instal·lació i suposa un triple estalvi tant energètic com econòmic, com d’emissions de CO2».

Els treballs de millora, que s’iniciaran durant les properes setmanes i està previst que finalitzin al mes de juny, compten amb el finançament del 48,69% del cost de l’obra per part de la Diputació de Tarragona a través del PAM2023. Les obres ja s’han adjudicat per un import total de 246.561,92 € (iva inclòs) a l’empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. L’actuació està previst que es realitzi en un termini màxim, per tant, de 5 mesos.

Actuacions pel 2025

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha recordat que la ciutat es troba precisament immersa des de l’any passat i durant tot aquest 2025 en diversos projectes de millora i canvi d’enllumenat en diferents zones de la ciutat.

Actualment, s'està actuant a la plaça Alcalde Lloret i properament es farà a la Via Augusta, al passeig Torroja, al passeig Rafel de Casanova i Platja de l’Arrabassada; algunes zones de Sant Pere i Sant Pau, als vials principals de Sant Salvador, als vials adjacents al cementiri, a la rotonda Europa, a la plaça Imperial Tarraco, al Parc del Riu Francolí, al carrer Vidal i Barraquer, les rotondes de l’avinguda Andorra, a la de Països Catalans, al carrer Nou de Santa Tecla, carrer Cervantes, carrer de Sant Miquel, carrer de Tortosa, carrer de Rebolledo, la rampa del pont peatonal de la N-240, carrer Smith, carrer José Mª Malató i, finalment, la rotonda de la Móra-Tamarit.

Aquestes intervencions estan incloses dins del conjunt de projectes que compten amb l’ajut d’1.207.842,02 € del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, gestionat per l’IDAE.

Finalment, està a punt de licitar-se la renovació de l’enllumenat de l’Espigó de la Punta del Miracle, el Passeig Marítim Rafel de Casanoves i la zona dels Cossis a partir de Fons Next Generation.

En total, l’Ajuntament de Tarragona preveu que aquest 2025 faci una inversió per valor de 2'25 M € en millora de la il·luminació.