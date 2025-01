La instal·lació de plaques solars al Palau Firal, pendent de la renovació de la tela asfàltica de la teulada

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona va rebre, abans d’acabar l’any, les plaques fotovoltaiques que l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic (EMDE) vol instal·lar a la coberta del Palau Firal. De moment, però, no es poden col·locar perquè han detectat que la tela asfàltica de la teulada està força desgastada i no resistiria el pes dels panells solars i els peus de formigó sobre els quals se sostindran. Per tant, serà necessari substituir-la per una de nova abans de procedir a la col·locació de les plaques.

La tela asfàltica és un material que s’utilitza per a la impermeabilització de tota mena de superfícies, però, sobretot, de les cobertes dels edificis. Aquesta pot tenir una vida útil d’entre 10 i 30 anys, depenent de l’ús que se li doni i el manteniment que es faci. El gerent de l’EMDE, Dani Milà, explica que la que es troba en el sostre del Palau Firal està «vella» i, tot i que «no té massa humitats», aquesta «es podria acabar trencant».

Per aquest motiu, es considera «òptim» substituir la tela asfàltica actual i reforçar la teulada del recinte. La previsió és que les obres es puguin licitar aquest mes de febrer i, a l’abril, es puguin començar a col·locar les plaques solars que «van arribar abans de Nadal».

Milà assenyala que podrien estar ja operatives a l’estiu, quan «l’impacte lumínic és més gran». El consell d’administració de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic —que gestiona el Palau Firal i de Congressos— es reunirà aquest dijous i, durant la trobada, es podria posar sobre la taula el cost total que suposarà aquesta intervenció.

Cal recordar que el govern municipal està estudiant la viabilitat de canviar l’ús social de l’EMDE i convertir-la en una nova companyia energètica municipal. L’executiu socialista està valorant també una possible fusió amb Mercats. De fet, actualment, ambdues empreses comparteixen presidència —Montse Adan— i gerent —Dani Milà—.

Altres projectes a la ciutat

L’Ajuntament de Tarragona està apostant per les energies renovables i el projecte que previst per al Palau Firal no és l’únic que es farà a la ciutat. Fa pocs dies, el consistori va licitar la redacció d’estudis preliminars i projectes executius per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos edificis de titularitat municipal.

En una primera tanda, es vol col·locar panells solars per a autoconsum a la caserna de la Guàrdia Urbana, l’Escola i Llar d’Infants del Cèsar August, els mòduls 1 i 2 de la Tabacalera, i la piscina de Riuclar. El contracte s’ha licitat per 30.129 euros (IVA inclòs) i dijous serà l’últim dia per a presentar-se a la licitació.