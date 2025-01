Els gimnasos de Tarragona registren fins a un 50% més d’altes al gener

Ja fa gairebé un mes des que els tarragonins, juntament amb la resta del món, van acomiadar-se del 2024 i van donar la benvinguda al 2025. Un any que, com tots, arribava carregat dels clàssics propòsits d’any nou. Entre ells, la promesa de fer més esport és un dels més recurrents, una fita que els gimnasos de la ciutat confirmen amb dades. «Gener sempre és el nostre mes més fort. Es registra un increment d’altes considerable i una major afluència d’abonats», explica Daniel Figuerola, director del centre Viding Sant Jordi de Tarragona.

A l’Energie Fitness, la situació es repeteix. «Al món del fitness li diem ‘el mes d’or’, perquè sempre arriba una allau de gent que busca complir aquests propòsits d’any nou», apunta Karen Marrufo, club manager del centre. «Nosaltres parlem d’un increment del 50%, fins i tot del 70% si comparem les dades amb les de mesos més fluixos com l’abril», assegura.

Ambdós responsables afirmen que l’augment d’inscripcions no és exclusiu del gener, sinó que també es viu al setembre, tot i que amb menor magnitud. «Podríem dir que aproximadament un 40 o 50% de les altes de tot l’any es concentren en aquests dos mesos», assenyala Figuerola. «Són dues èpoques que marquen un nou inici. Les persones es marquen objectius, volen cremar els excessos de les vacances», afegeix.

Al Royal Tarraco també es nota l’augment d’inscripcions a l’inici d’any, tot i que el seu director esportiu, Marco Tanco, assenyala que «la tendència natural és que l’increment es vegi més al febrer». «Venen de les despeses nadalenques i normalment és més cap a febrer quan la gent té més saldo econòmic per apuntar-se», comenta Tanco.

Pel que fa al perfil d’usuaris que més es registren durant aquests mesos, predominen els joves. «El que més veiem són nois de les generacions millennial i Z», afirma Marrufo. Al Royal Tarraco aquesta demogràfica també és cada cop més comú.

«Arriben a través de recomanacions d’altres joves i entrenen en grup. Per molts el gimnàs s’ha convertit en un espai de socialització», apunta Tanco. No obstant això, explica, també han presenciat un increment d’usuaris d’edat més avançada. «Són clients molt constants que venen a fer activitats de baix impacte, enfocades a prevenir l’envelliment del cos», explica.

Al Sports Gym també s’ha viscut aquest repunt. «Crec que cada vegada la gent és més conscient que l’esport té un gran impacte en la nostra qualitat de vida, sobretot quan ens fem grans. Perdem musculatura i la força és molt important per evitar problemes característics de l’envelliment com les caigudes», explica Antoni Julbe, gerent del gimnàs.

Pel que fa al tipus d’activitats, els entrenadors personals i les classes dirigides són les grans estrelles. «Cada cop ens arriben més persones que busquen aquesta figura, sobretot per guanyar musculatura», afirma Julbe. Disciplines que es practiquen de forma col·lectiva, com el Pilates, la Zumba o l’Spinning, també guanyen popularitat. «Moltes persones prefereixen ser guiades i l’aspecte social d’aquest tipus d’activitats els ajuda a ser constants», explica Tanco.

A molts la voluntat de portar una vida saludable els motiva a practicar esport, però les promocions d’any nou, que en molts casos s’allarguen durant tot el mes de gener, també són un bon incentiu. «És un mes molt competitiu. Tothom està buscant un gimnàs, i hi ha molta demanda, però també molta oferta», explica Marrufo.

El gran repte, però, no són les campanyes de captació, sinó aconseguir mantenir aquests nous usuaris. «Com més arribin més marxaran, però la nostra feina és evitar això fidelitzant els clients», explica Figuerola des del Viding. Normalment, apunta, ho fan després de dos o tres mesos.

Una etapa que al Royal Tarraco consideren «clau». «És un dels nostres maldecaps més grans, perquè sempre és molt decebedor perdre algú pel camí», lamenta Tanco, que intenta frenar l’abandonament «amb un tracte personal i proper». «Al final el que volem en aquest sector és posar el nostre gra de sorra perquè la població es cuidi», conclou el director.

Paciència, constància, i activitats dirigides: les claus per crear un hàbit



Són molts els casos on la motivació de gener sembla haver-se esfumat quan arriba el març, i moltes persones abandonen els seus objectius, sigui per mandra o decepció. «La gent creu que veurà resultats en un mes, i això és completament fals. Això no va de màgia, sinó de constància i de fer de l’exercici un estil de vida», afirma Karen Marrufo, ‘club manager’ d’Energie Fitness.



Ara bé, com s’aconsegueix això? Marco Tanco, director esportiu del Royal Tarraco, explica que la clau és aprendre a apreciar els canvis més subtils. «Hi ha moltes millores que sí que es poden notar a curt termini. Potser un dia t’adones que no et canses tan ràpidament, que et sents més feliç o que dorms millor, per exemple», assenyala.



«Jo sempre convido a les persones amb manca de constància a apuntar-se a activitats dirigides, ja que són molt motivadores», explica Marrufo. Els entrenadors personals també són una bona opció. «És comú que la gent que només treballa amb les màquines s’acabi avorrint. En canvi, si tens a algú que t’acompanya i et crea una rutina, amb pautes i horaris, és molt més fàcil mantenir l’hàbit», assegura Antoni Julbe, gerent de Sport Gym.