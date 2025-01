Aquest és el millor Kebab de Tarragona

Tarragona compta amb una àmplia selecció de restaurants on gaudir d'un bon kebab. Diferents locals per tota la ciutat ofereixen aquesta deliciosa opció amb diferents preus i particularitats per saciar els paladars més exigents. Tots ells son bones opcions per gaudir d'aquests aliments, però alguns compten amb millors valoracions als diferents portals.

Istanbul

Situat al carrer Sant Domènech, al cor del casc antic de Tarragona, l'Istanbul és un dels restaurants de menjar d'Orient Mitjà més populars de la ciutat. Compta també amb una terrasseta la plaça dels Sedassos i un producte d'Alta qualitat que el posiciona com un dels millors restaurants de menjar turc, amb diverses especialitats. No admet reserves ni compta amb menús especials, així que cal anar aviat per trobar lloc i pot ser una mica més car.

Delhi Pizzería Kebab

Reconegut pel seu innovador Durum Gratinat, el Delhi Pizzería Kebab un dels Kebabs més populars de la ciutat. Els usuàris han destacat, en diferents plataformes de valoració, el seu menjar, la qualitat dels productes i el seu ambient acollidor. Té dos locals a a ciutat, un situat a la Rambla Lluis Companys, a tocar de la Plaça de les Cprts Catalanes i l'altre a l'Avinguda Catalunya, al costat de la residència Sanitas.

Kebab Via Augusta

Situat a l'inici de la Via Augusta, arribant a la plaça de la Unesco, el Kebab Via Augusta destaca pels seus Durums i Pitas de Kebab a preus molt competitius amb un ambient acollidor i agradable. Ofereix menús per gaudir d'un àpat complet amb bons preus.

Kebab Salvador

Allunyats del centre de Tarragona, els barris també ofereixen bones opcions per a gaudir de la gastronomia d'Orient Mitjà a bons preus i en un ambient acollidor. És el cas del Kebab Salvador, situat a l'avinguda de Sant Salvador, just davant de l'Escola del barri, que, tot i està obert des de fa pocs mesos, compta amb comentaris molt positius de diferents usuaris a les xarxes socials.