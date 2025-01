La volta del sarcòfag de la torre del Pretori llueix renovada

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La volta de la sala del Sarcòfag d'Hipòlit de la torre del Pretori de Tarragona torna a lluir després de la intervenció que s'ha fet els darrers dos anys. L'espai patia despreniments i s'han fet treballs de consolidació així com d'il·luminació valorats en 200.000 euros. Alhora, s'ha instal·lat una pantalla per poder-hi fer projeccions.

La inversió està englobada en els 1,3 milions d'euros que s'han destinat al conjunt del circ romà i Pretori, i que també inclouen la restauració de tres de les quatre façanes principals de la torre, el reforç de l'escala exterior i les millores en la il·luminació de la volta llarga del circ, que s'ha presentat públicament també aquest dimarts.

Aquest cap de setmana hi haurà portes obertes als dos monuments. En concret, dissabte de deu del matí a dues del migdia hi haurà visites guiades gratuïtes amb els tècnics municipals i els encarregats de les direccions facultatives de les empreses que han dut a terme les diferents obres. Dissabte a la tarda i diumenge al matí l'entrada al circ i al Pretori serà gratuïta però sense visites guiades.

Paral·lelament, des d'aquest dimarts s'ha obert el termini perquè les entitats de les ciutats puguin incorporar activitats pròpies a la programació de Tàrraco 25, el conjunt d'actes que servirà per commemorar els 25 anys de la inscripció de Tàrraco a la llista de Patrimoni Mundial de la Unesco. El conseller de Patrimoni de l'ajuntament de Tarragona, Nacho García, ha destacat que una de les premisses de la celebració serà fer partícip a tota la població del seu patrimoni, «que és de tots» i pretenen que «es trepitgi més que mai».

Finalment, García ha anunciat que les persones empadronades a Tarragona poden adquirir el Passi Tarragoní, que dona accés a tots els elements patrimonials de la ciutat per 5 euros cada any. De fet, el preu s'ha rebaixat dels 6,80 als 5 euros. Com a novetat, enguany el carnet donarà també accés al mapping de la volta del Pallol. El Passi Tarragoní es pot adquirir a l'Antiga Audiència.

Imatge de la volta llarga del circ romà de Tarragona, amb la nova il·luminacióACN

Imatge del Sarcòfag d'Hipòlit i de la sala que s'ha restaurat, a la torre del Pretori de TarragonaACN