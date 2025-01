El Rotary Club Tarragona entrega 4.000€ al Mamapop solidari

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Rotary Club Tarragona ha fet entrega de 4.000€ al Mamapop solidari Tarragona, una donació que ha estat possible gràcies a la venda del joc Les Cartes impulsat per l’entitat. La quantitat es sumarà als beneficis del concert solidari Mamapop celebrat el passat mes de novembre a Tarragona i es destinaran íntegrament a la investigació pel càncer de mama a l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

L’entrega de la donació s’ha fet aquest dilluns en el marc d’un sopar celebrat a l’Hotel SB Ciutat de Tarragona. L’acte ha comptat amb la participació del director i del gerent de l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, el Dr. Joan Vendrell i Francesc López; que han tingut ocasió de compartir amb els assistents la tasca que es duu a terme a l’IISPV. Manel Simon, promotor i director artístic de Mamapop, ha agraït la col·laboració del Rotary Tarragona amb el projecte. «En el segon any a Tarragona, seguim sumant suports i fent xarxa al territori amb l’objectiu comú de contribuir a la investigació», ha afegit.

Les cartes, il·lustrades per Joan Noguera Figueras, representen elements representatius de Tarragona com figures del Seguici Popular, monuments històrics, edificis modernistes i les quatre colles castelleres de la ciutat. Una vintena de punts de venda de la ciutat han col·laborat en la venda dels jocs de cartes amb objectius solidaris en els darrers mesos: l’Asssociació de dones de la casa del mar, la benzinera Via Augusta, la Cambra de la Propietat Urbana, Casa Guasch, les gelateries Gabri i Sirvent, la Botiga del Cafè, Madonna Moda, l’IISPV; així com les farmàcies Dolors Andreu, Irene Escudero, Emma Esplugues, Maria Esther Fernández, Silvia Mas, Joaquim Nolla, Joan Sabaté i Antoni Salazar.

El Mamapop solidari celebrat el passat novembre a Tarragona va assolir el miler d’entrades venudes i en les properes setmanes es farà l’entrega dels beneficis totals a l’IISPV.