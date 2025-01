Les obres de l’alberg juvenil de la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona arrencaran al març

El projecte disposa d’una subvenció dels fons Next Generation.Gerard Martí

Ara sí, el projecte de l’alberg juvenil de la Ciutat de Repòs i Vacances comença a prendre forma. El Departament de Drets Socials explica que les obres per a reformar l’espai i encabir-hi l’alberg arrencaran, a tot tardar, aquest març. «La previsió es manté», diuen fonts del departament. Tot i això, aquest projecte ha patit diferents canvis, tant en la forma com en els terminis previstos.

En una primera instància, es va anunciar que les obres començarien el 2023, amb la previsió que finalitzessin el 2026. Després de no poder-ho complir, des de Barcelona es va explicar que arrencarien la tardor passada, però tampoc va passar. En les últimes setmanes, la situació s’ha desbloquejat i Infraestructures de la Generalitat, l’òrgan que s’encarregarà dels treballs, ha licitat ja diferents contractes de les obres.

Un d’aquests és la direcció d’obres, que ha sortit a concurs públic amb un pressupost base de 295.000 euros, sense IVA i s’hi han presentat dues empreses. També, s’ha licitar l’assistència tècnica amb un pressupost base de 89.237,50 euros, amb IVA. A aquest concurs s’hi han presentat fins a 16 empreses.

Ha d’estar fet al desembre

La inversió total del Departament de Drets Socials serà de 15.280.155,15 euros. Es tracta d’una de les inversions que es van mantenir amb el canvi de Govern. El projecte disposa d’una subvenció dels fons europeus del Mecanisme per la Recuperació i Resiliència, i aquests obliguen que els treballs estiguin enllestits el desembre del 2025.

Com ja va avançar el Diari Més, el projecte exclourà nou dels setze pavellons residencials de la instal·lació i disposarà en total de 202 places per a dormir finalment. Les obres inclouran també la creació de pistes esportives a la zona central del recinte. D’igual forma, es milloraran els accessos a l’edifici principal per a l’arribada d’autocars.