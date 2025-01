Les colles estan disposades a canviar l’horari de les diades menys tradicionals

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi de la URV conclou que els castellers es mostren cada cop més preocupats pels efectes que el canvi climàtic pot produir a la seva activitat. Per a pal·liar aquestes afectacions, els investigadors de la URV i les colles castelleres han posat certes mesures sobre la taula. Una d’aquestes seria canviar l’horari d’aquelles diades menys tradicionals i històriques i deixar enrere les hores del migdia. Un canvi al qual les colles estarien disposades.

«És una qüestió de prendre mesures d’adaptació. Perquè en les últimes dècades hi ha hagut un creixement tendencial de la temperatura a l’estiu a les poblacions on es fan castells», va explicar Òscar Saladié, coordinador de l’estudi, en l’acte de presentació dels resultats. Anna Boqué, Jon Xavier Olano i Júlia Sevil són també els autors del treball.

«Vam col·locar sensors a 11 diades i en més d’una es va fregar el llindar del perill per calor», va exposar Saladié. El valor més alt de l’índex de calor, que relaciona la temperatura i la humitat, es va registrar durant la Diada de Sant Fèlix (38,24ºC).

Parar per sobre dels 35ºC

«Després de parlar amb una desena de colles, van expressar un consens que per sobre dels 35º no s’haurien de fer castells per motius de seguretat», va explicar Saladié. Segons els autors de l’estudi, aquesta temperatura no es va registrar en cap de les diades analitzades. Més enllà, les colles castelleres també van expressar que necessiten espais interiors amb climatització.

Així com de tenir més espai a la plaça. «Creuen que reduiria el malestar, però també són conscients de l’arquitectura de les places i de la poca viabilitat de la mesura», va indicar Saladié. Més enllà, els castellers coincideixen que la temperatura òptima per actuar és entre 18 i 25 graus. «Es tracta d’aplicar canvis que es considerin oportuns i ajudar a la preservació dels castells», va concloure Saladié.