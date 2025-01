L’executiu descarta obrir el Jaume I com a pàrquing convencional pels litigis judicials vigents

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip de govern ha descartat, ara per ara, habilitar el pàrquing Jaume I com a aparcament convencional. El motiu, els litigis judicials oberts relacionats amb el pàrquing. La via penal ja es va tancar quan l’Audiència Provincial de Tarragona va arxivar les diligències penals de manera definitiva l’any 2023, però la via civil continua oberta perquè un jutjat madrileny encara investiga la demanda interposada per Aparcaments Municipals contra les financeres del material que es troba a l’interior de l’aparcament. «No ens asseguren que es pugui obrir», manifesta l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales.

El pàrquing Jaume I fa més de 17 anys que es troba tancat, des que es van paralitzar les obres del fallit aparcament intel·ligent. L’any passat, l’opció d’obrir el polèmic equipament com un aparcament convencional es va tornar a posar sobre la taula. L’any 2022, l’últim del govern d’Esquerra Republicana, ja havia tractat aquest projecte com a futurible.

En aquest inici de 2025, però, encara no s’ha fet cap moviment per a l’obertura del pàrquing. I el motiu, explica l’executiu socialista, són els processos judicials oberts. «No hi ha cap informe redactat per a l’obertura del pàrquing perquè no ens asseguren que es pugui obrir. Hi ha temes judicials pendents», manifestava en declaracions a Diari Més l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales.

El cas és que el Jutjat de Primera Instància número 15 de Madrid continua investigant la demanda civil interposada per Aparcaments Municipals de Tarragona contra les financeres del material que es troba a l’interior del pàrquing Jaume I. Aquesta causa mira de determinar si es va produir dobles pagaments del material que hi ha a l’interior de l’aparcament, que havia de ser robòtic. Fins aquest moment, el jutjat no s’ha pronunciat i la investigació continua oberta.

La via penal, arxivada

La via penal ja va quedar arxivada l’any 2023, quan l’Audiència Provincial de Tarragona va ratificar la resolució de sobreseïment de les diligències. En la resolució, la sala va desestimar el recurs d’apel·lació interposat pel consistori contra la resolució d’arxivament provisional.

La resolució de l’Audiència Provincial ratificava que les diligències practicades durant els 15 anys d’instrucció eren més que suficients per decidir la continuïtat o no del procés, i la decisió del Jutjat Instructor, valorant tota la informació, resultant de la copiosa instrucció, va ser la d’arxivar el procediment.

Jaume I, Roqueral i Torroja

Habilitar el Jaume I ajudaria a cobrir les necessitats d’aparcament que té la Part Alta. Segons l’alcalde, seria «molt bo» per a la ciutat poder comptar amb tres pàrquings: el Jaume I, el del Roqueral i Torroja. El tercer és l’únic municipal i que es troba obert. El projecte del Roqueral s’ha de fer realitat amb l’Arquebisbat, que demana el canvi de catalogació urbanística per a iniciar les converses amb el consistori. I, per últim, el Jaume I haurà d’esperar a acabar els processos judicials.