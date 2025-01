Infraestructures té llum verda per a iniciar les obres al Parc de Bombers de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de reforma i ampliació del Parc de Bombers de Tarragona s’ha desbloquejat. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha desestimat el recurs interposat contra la licitació dels serveis per a la direcció d’execució de les obres. Així doncs, s’ha aixecat la suspensió del procediment de contractació impulsat per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, que s’havia vist obligat a aturar l’inici d’aquesta intervenció fins que es resolgués el litigi.

Tal com va explicar Diari Més, l’arquitecte tècnic A.S.C. va recórrer contra la decisió de la Mesa de Contractació, que va excloure la seva oferta en considerar-la «anormalment baixa». En la resolució del 22 de gener, el TSSCP recull que Infraestructures li va requerir que presentés «la justificació corresponent».

Aquesta, però, va ser rebutjada per la comissió tècnica perquè el càlcul presentat per part d’A.S.C. per a raonar l’estalvi «s’hauria basat, majoritàriament, en suposar que PMMT Arquitectura —l’altra empresa que es va presentar al concurs públic— no disposava d’una oficina a la demarcació de Tarragona i, consegüentment, hauria pres en consideració despeses relatives a la diferència de quilometratge per a justificar la diferència econòmica entre ambdues ofertes». El Tribunal corrobora que «aquest ha estat el principal argument emprat» per la part recurrent.

Infraestructures remarca que aquest «tampoc aporta una justificació de la seva pròpia oferta, on s’exposi la viabilitat tècnica i econòmica». El TSSCP exposa que, malgrat que l’informe de la comissió tècnica amb les valoracions de les ofertes «no incorpori explicacions que detallin els càlculs realitzats», «el cert és que se’n pot inferir que, efectivament, la proposta d’A.S.C. complia els requisits per ser considerada presumptament com anormal».

No justifica l’estalvi

El Tribunal exposa que «l’empresa recurrent va evacuar el requeriment de justificació de la viabilitat de la seva oferta». A més, apuntava que la seva justificació contenia «diverses omissions i incongruències» i que aquesta «s’hauria basat en hipòtesis». Així, conclou que «en cap cas es pot acceptar l’argument del recurrent, referent a eventuals despeses de l’empresa finalment adjudicatària, per tal de justificar l’estalvi de la seva pròpia proposta».

Per tant, Infraestructures mantindrà en peu l’exclusió d’A.S.C. i adjudicarà la direcció d’execució de les obres de reforma del parc de Bombers a PMMT Arquitectura per 137.880 euros (IVA exclòs). Un cop desbloquejada la situació, ja hi ha llum verda per a iniciar els treballs de remodelació, que es van adjudicar fa més de sis mesos a Arnó Infraestructuras SLU i Benito Arnó e Hijos SAU, per 7 MEUR.