Tarragona invertirà 3 MEUR en l'asfaltat de 6 quilòmetres de carrers

Tarragona invertirà quasi 3 milions d’euros per millorar l’asfalt dels seus carrers. L’alcalde de la ciutat Rubén Viñuales assegura que «ens hem trobat molts carrers en mal estat i hem impulsat un pla de renovació molt ambiciós que permetrà renovar més de 64.000 metres quadrats d’asfaltat, que suposen vora 6 quilòmetres i permet posar al dia molts dels nostres carrers».

«La creació d’un pla d’asfaltat anual era un dels compromisos que portàvem al nostre programa electoral i que aquest 2025 és una realitat. Però no volem que sigui una partida puntual, tenim la vocació de consolidar-la any rere any, adaptant-la a les necessitats, per aconseguir un estat adequat de tots els carrers de la ciutat», ha afegit el batlle.

Carrers del centre, Ponent i polígon Francolí

Durant aquest 2025, s’asfaltaran nombrosos carrers de Tarragona. En primer lloc, s’intervindrà a les avingudes Andorra i Prat de la Riba en les quals s’hi instal·larà un carril bici, i els laterals avinguda Roma. Aquestes actuacions tenen un pressupost de 700.000 euros.

La segona intervenció programada per al 2025 és la millora de la pavimentació del vial principal del Polígon Francolí. Aquesta inversió està planificada en dos fases. La primera se centrarà a l’entorn del Parc de Bombers i el projecte està pressupostat en 300.000 i està en fase de supervisió tècnica com a pas previ a la seva aprovació i licitació.

A la segona fase, s’intervindrà la resta del vial principal i s’espera poder licitar durant el segon trimestre del 2025. Actualment, els serveis de Territori estan ultimant el projecte que tindrà un cost estimat de 700.000 i en el qual també s’inclourà una rotonda a l’alçada dels accessos a l'A-27.

A aquestes intervencions s’hi sumarà el pla d’asfaltat que s’ha inclòs en el pressupost del 2025, amb una partida de 1.243.705 euros. D’una banda, s’intervindrà a la zona centre, en la qual s’asfaltarà la segona fase del carrer Pere Martell i a la rotonda de l’avinguda Catalunya amb Antoni Maria Claret.

I per l’altra banda a barris de Ponent: a Torreforta als carrers Tortosa i Móra d’Ebre, a Campclar als carrers Riu Anoia, Riu Onyar i Riu Garona, a La Granja als carrers Illes Balears, Menorca, Gomera i Gran Canaria. Els projectes estan actualment en fase de redacció, excepte el del carrer Tortosa que està en fase d’informes sectorials.

Calendari i pressupost

La previsió és que durant el primer trimestre de 2025 és lliurar a contractació els projectes del carrer Tortosa, les avingudes Prat de la Riba i Andorra, els laterals de l’avinguda Roma i la primera fase del Polígon Francolí per a la seva licitació.

La resta de projectes s’espera que entrin en la fase de licitació durant el segon i tercer trimestre d’enguany.

Fruit de les negociacions amb Junts



Davant l’anunci del pla d’asfaltatge per a Tarragona aquest 2025, Junts ha recordat que aquesta iniciativa és resultat directe de les negociacions i els acords assolits entre Junts i el govern del PSC durant l’elaboració dels pressupostos municipals.

Des de la formació celebren la partida d’1,1 milions d’euros per millorar els polígons industrials Riu Clar, Francolí i Entrevies, espais clau per a l’activitat econòmica de Tarragona. Així com les inversions per carrers centrals com Pere Martell que tindrà una partida de 100.000 € o l'asfaltatge del carrer Prat de la Riba, que ara es materialitzarà, és fruit de l'acord pel pressupost de l'any 2024.

Amb l'asfaltatge d'aquests carrers, Junts, marca l’objectiu de dignificar eixos fonamentals per a la mobilitat i la vida quotidiana dels tarragonins.

«El pla d’asfaltatge és una de les prioritats de Junts que l'alcalde i el govern municipal comparteixen, fruit de les negociacions podem garantir inversions reals i necessàries arribin a tota la ciutat. Treballem per transformar Tarragona i ho fem amb accions concretes», ha destacat el conseller portaveu Jordi Sendra.