Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona

Les converses entre l’equip de govern i els partits de l’oposició per a pactar el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona estan aturades des del passat mes d’abril. Va ser aleshores quan l’executiu socialista va presentar l’avenç del POUM: primer, als grups municipals, en una trobada amb l’alcalde i el conseller de Territori, Nacho García; i, hores més tard, als mitjans de comunicació.

La previsió de l’equip de govern era dur el projecte a consell plenari per a aconseguir l’aprovació inicial el primer semestre d’aquest any, però no es descarta que això pugui traslladar-se al segon semestre.

Des de l’abril no hi ha hagut reunions formals i, per tant, no s’han negociat aspectes clau del POUM com Mas d’en Sorder, la Vall del Llorito, la Budellera o el nou barri tecnològic. «El retard es deu a la necessitat de tenir documents treballats per poder discutir amb els grups», assegura el conseller Nacho García.

El mateix afegeix que «es manté la previsió d’aprovar-ho aquest semestre», però que «si ho hem de retardar, ho farem». «No volem cometre errors que ens portin una altra vegada a situacions com les que estem vivint ara amb normes», manifesta l’edil, qui avança que es reuniran amb els grups polítics «abans de mitjan febrer».

«No ens informen de res»

La frase més repetida pels grups municipals és aquesta. També reclamen celeritat i serietat per tal d’afrontar una planificació urbanística que defineixen com a «crucial» per a la ciutat.

Cal recordar que, des del 2020, la ciutat no compta amb un POUM en vigor i, des d’aleshores, s’ha acollit a les Normes Urbanístiques Subsidiàries, les quals es van prorrogar l’any passat per tres anys més. Les demandes d’explicacions i negociacions sobre el POUM arriben des de totes les formacions.

«L’última conversa va ser fa més de nou mesos. Ens havien de convocar al desembre i s’acaba el gener i encara no sabem res. Ens preocupa la manca de diàleg i la dilació dels tempos, perquè correm el risc de repetir els errors del POUM del 2013», lamenten des d’ERC.

Els republicans asseguren que «tenim tota la voluntat d’aprovar el POUM sempre que es respecti l’avenç del projecte» —que van presentar ells—, però recalquen que cal apostar per la cohesió i la sostenibilitat. Des del PP, la portaveu, Maria Mercè Martorell, manifesta que «la ciutat necessita un nou POUM amb urgència».

Els populars tenen clar que cal «créixer cap a Llevant, perquè Ponent necessita més equipaments i espais verds», i volen «evitar el creixement en zones inundables». Per la seva banda, Junts té clares les línies vermelles. «S’ha de fer la Vall del Llorito, el barri del Nàstic, Mas d’en Sorder i la Budellera, malgrat que sigui en uns terrenys més reduïts», expressen.

Els dubtes sorgeixen, però, amb el futur barri tecnològic: «El govern ens ha d’explicar com serà el parc d’habitatge, tenim dubtes». Un fet semblant es troba amb la futura estació de l’Horta Gran, sobre la qual demanen més informació. Junts subratlla que «la quota d’habitatge social s’ha d’estudiar —ara arriba fins a un 50% en alguns sectors— perquè ha de ser viable construir».

Finalment, des d’En Comú Podem, l’únic grup que ha tractat el POUM amb el govern de manera informal i «per voluntat pròpia», defensen que «ens preocupa molt Mas d’en Sorder, ens queixem de tenir una ciutat dispersa i insistim amb coses com aquesta».

Per altra banda, el portaveu, Jordi Collado, qüestiona el «desenvolupament» de l’Horta Gran i la «pseudotransformació» del Polígon Francolí. L’edil apunta que la Vall del Llorito «pot tenir sentit» i veu la Budellera com un espai on treballar activitat econòmica agroforestal.

Per altra banda, la Càtedra Unesco d’Habitatge de la URV assegura que l’Ajuntament «mai no s’ha posat en contacte amb nosaltres per a elaborar el nou POUM», malgrat que són els autors d’un document de rellevància com el Pla d’Habitatge de Tarragona.

Altrament, la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé, assenyalava el passat octubre, en un article, que «limitar el creixement per Llevant suposaria una pèrdua competitiva que la ciutat no pot permetre’s». Igualment, remarcava que cal «una aposta decidida per polítiques d’habitatges socials, tant públiques com privades».

Inquietud pel pla Budellera

Un dels plans urbanístics més polèmics dels darrers anys és el de la Budellera. El nou POUM preveu la construcció en aquesta zona de Llevant, però amb una reducció considerable de les pretensions.

El nou Pla d’Ordenació Urbanística «preocupa» els representants dels propietaris de la Budellera, que es pregunten: «Algú sap com serà el POUM de Tarragona? És gener de 2025 i no sabem res. És un instrument importantíssim de planificació».

Per altra banda, qüestionen la viabilitat econòmica de la nova Budellera, molt més petita que la projectada anys abans. «Els plans urbanístics han de ser viables econòmicament per als constructors. Si reduïm els terrenys, no hi voldrà construir ningú perquè els costos seran molt alts i no es podran repercutir», asseguren.