Fundación Repsol impulsa l'esport infantil amb la iniciativa 'Activa tu Energía' a Tarragona

Fundación Repsol va presentar ahir la iniciativa Activa tu Energía al Pavelló d’Esports de Tarragona, reunint un centenar de nens i nenes d’entre 6 i 11 anys amb els seus familiars. L’objectiu del programa és fomentar la pràctica esportiva des d’edats primerenques i promoure un estil de vida saludable entre els més joves.

L’esdeveniment va començar amb una xerrada per part del jugador del Nàstic de Tarragona Alberto Varo, on va destacar la importància de l’esport i dels seus valors per al desenvolupament físic i emocional dels nens i nenes.

Després de la presentació dels equipaments esportius, els assistents van poder participar en diferents jocs lúdics i esportius com curses de globus, karts, circuit d’habilitats amb la pilota o futbol-diana.

Les activitats es van dissenyar per fomentar l’activitat física d’una manera divertida i formativa permetent, a més, la interacció entre els participants i el treball en equip.

L’acte va servir per presentar l’equipament complet que la Fundación Repsol va entregar a 745 nens i nenes de La Pobla de Mafumet, Constantí, El Morell, Perafort i Tarragona pertanyents a 15 centre educatius i clubs esportius.

La presentació va comptar amb la presència de la tinent d’alcalde de Tarragona, Isabel Mascaró; la representant territorial del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Estefanía Serrano; el president del Consell Esportiu del Tarragonès, Pere Valls; el president del Gimnàstic de Tarragona, Lluis Fàbregas; el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho i el responsable de Patrocini de la Fundación Repsol, Mateo Casal.

El director del Complex Industrial de Tarragona va fer menció del compromís de Repsol i la seva Fundación amb els entorns on desenvolupa la seva activitat.

Per la seva part, el responsable de Patrocini de Fundación Repsol va explicar que el programa Activa tu Energía s’emmarca «en el compromís de Fundación Repsol amb el futur dels més joves fomentant la pràctica esportiva des d’edats primerenques i promovent estils de vida saludables».