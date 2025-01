Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els mòduls prefabricats en centres educatius han caigut des dels 1.006 registrats el curs 2021-22 fins als 937 que consten aquest any acadèmic, cosa que suposa una caiguda del 7,4% en tres anys.

Així consta en la resposta del Govern a una pregunta parlamentària de Vox recollida al butlletí oficial del Parlament i analitzada per l'ACN, d'on es desprèn un decreixement progressiu any a any.

Educació també explica a la interpel·lació que retirarà 43 barracons al llarg d'aquest curs, cosa que costarà 637.925 euros, i que durant el 2024-25 n'ha instal·lat 18 de nous, pels quals ha pagat 4,3 milions d'euros.

Tarragona i Manresa encapçalen el rànquing de municipis amb més barracons, juntament amb Barcelona i Girona, tots amb més d'una vintena.

Abans de la pandèmia, la xifra de barracons s'havia mogut a l'entorn del miler, una cota a què no es va arribar el curs 2022-23, quan de 1.006 es va passar a 979. L'any acadèmic següent se'n van registrar 962 i l'actual curs ha marcat una nova caiguda fins als 937, en 388 centres diferents.

Tarragona i Manresa sumen un mínim de 24 mòduls prefabricats a 4 i 8 escoles i instituts, respectivament –les dades de la resposta parlamentària no detallen a quin centre es refereixen aquells qui comparteixen nom amb altres escoles, que són un 10% del total–.

Les segueixen Barcelona i Girona, amb un mínim de 23, a 11 i 5 centres, respectivament. Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat també es mouen en la vintena de mòduls prefabricats.

Així, a nivell comarcal, el Barcelonès supera a qualsevol altre territori, amb una vuitantena de barracons distribuïts a més de 30 centres. El Gironès, l'Alt Empordà i el Vallès Occidental es mouen en la setantena de mòduls, mentre que el Baix Llobregat, el Maresme i la Selva, en la cinquantena.

Per centres, n'hi ha cinc que comparteixen el lideratge en nombre de mòduls prefabricats arreu del país: l'Institut Escola El Bruel, d'Empuriabrava; l'Escola Carme Guasch i Darné, de Figueres; l'Institut Salvador Sunyer Aimeric, de Salt; l'Escola de Ponent, de Tarragona; i l'Institut Escola l'Arrabassada, de la mateixa capital tarragonina.