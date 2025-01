El químic Antonio M. Echavarren de l'ICIQ, doctor honoris causa per la Universitat de Huelva

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El professor i investigador Antonio M. Echavarren Pablos (Bilbao, 1955) pertanyent a l'Institut Català d'Investigació Química a Tarragona, ha estat investit aquest dijous doctor honoris causa per la Universitat de Huelva (UHU).

Aquest reconeixement se li atorga, a proposta del Centre de Recerca en Química Sostenible (Ciqso) de la UHU, «per les seves investigacions en el camp de la Química, particularment a l'àrea de la catàlisi homogènia amb complexos d'or».

El seu treball, destaca la Universitat de Huelva, «li ha conferit un lideratge a nivell mundial confirmat per premis i reconeixements internacionals, i projectes de recerca de prestigi, constituint, així mateix, un referent per a tota una escola d'investigadors i investigadores que desenvolupen el seu treball en nombroses institucions acadèmiques i entitats empresarials».

L'acte acadèmic, celebrat a l'Aula de Graus de la Facultat de Ciències Experimentals del campus El Carmen, ha estat presidit per la rectora María Antonia Peña i ha comptat amb la presència de membres de la comunitat universitària i la societat de Huelva.

El seu padrí, el catedràtic de Química de la UHU Pedro J. Pérez Romero, ha pronunciat el discurs de laudatio del doctorand, destacant les contribucions pioneres d'Echavarren en el desenvolupament de la Química Orgànica.

Pérez Romero ha subratllat el paper clau d'Echavarren en el camp de la catàlisi amb or, on el seu treball ha permès sintetitzar molècules complexes amb aplicacions biològiques i tecnològiques de gran rellevància.

«El professor Echavarren ha obert noves fronteres en la Química Orgànica, aportant solucions innovadores que inspiren tant a la comunitat científica com a la indústria», ha afirmat Pérez, qui també ha repassat els nombrosos guardons que jalonen la seva carrera, com el Premi Nacional de Recerca Enrique Moles (2022), el Premi Rei Jaume I en Recerca Bàsica (2023) i el Premi Pedler de la Royal Society of Chemistry (2023).

A més, ha destacat les dues subvencions Advanced Grants del Consell Europeu de Recerca (ERC) obtingudes pel científic, que consoliden el seu lideratge en la recerca europea, així com la seva labor al capdavant de la Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ), la seva condició de fellow de la Royal Society of Chemistry i la seva filiació a l'Acadèmia Europea.

Per la seva banda, en el seu discurs d'investidura, Echavarren ha agraït a la Universitat de Huelva i al Ciqso aquest reconeixement i ha subratllat la importància de la col·laboració científica i la inversió en recerca bàsica com a pilars de l'avanç del coneixement.

També ha reafirmat el seu compromís amb la formació de futures generacions de científics i científiques, i amb el desenvolupament de la química sostenible.

Durant la cerimònia s'ha fet lliurament al professor dels atributs tradicionals de doctor honoris causa, com la medalla, el birret llorejat i l'anell, que simbolitzen el compromís amb l'excel·lència acadèmica i la comunitat científica.